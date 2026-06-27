ジョシュア・キミッヒは代表で8ヶ月以上、右サイドバックとして連続してプレーしている。そろそろ定番の議論を再燃させよう。月曜にボストン近郊フォックスボロで行われるW杯16強パラグアイ戦で、キミッヒは中盤に戻るべきか？
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ドイツ代表の問題は場所が変わるだけだ！ナーゲルスマンはマテウスの言葉を聞くべきではない。
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キミッヒはワールドカップ初戦のキュラソー戦（7－1）で2アシストを記録したが、コートジボワール戦（2－1）ではディオマンデにスピードで苦しみ、一時リードを許した。 議論は徐々に加熱。グループリーグ第3戦のエクアドル戦で1－2と敗れた際（大会進出には影響なし）、チーム全体が精彩を欠き、キミッヒの存在感も薄かったことで議論は頂点に達した。
首席解説者のロタール・マテウスは『ビルト』紙で「彼のために、あそこから引き抜いてやってくれ」とポジション変更を訴えた。バイエルンでは2年間中盤の司令塔だった31歳の彼は代表で右サイドバックを務めるが、マテウスは「私がキャプテンに求める影響力を持っていない」と指摘する。 だが、議論の焦点はキミッヒの右サイドバックとしての出来よりも、ドイツ代表のダブルボランチが機能していない点にある。彼が中盤に戻れば、試合はもっと豊かになるだろう。
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ドイツ代表：アレクサンダル・パブロヴィッチ、期待外れのW杯
W杯予選では、ナゲルスマン監督はダブルボランチにレオン・ゴレツカを起用し続けた。現在レギュラーのアレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャは大会前にほとんど一緒にプレーしておらず、連携不足は当然だ。
それでもンメチャは、キュラソー戦とコートジボワール戦で個人として力強いプレーを見せた。しかしエクアドル戦では1－1の同点直前に不必要なボールロストを犯した。パブロヴィッチも動きが鈍く、同点ゴールに関与したためハーフタイムで交代を余儀なくされた。
バイエルンで好調だったパブロヴィッチの不振は不可解だ。彼はミュンヘンではキミッヒと組んでいる。キミッヒが中盤に戻れば、ナゲルスマンはパブロヴィッチかンメチャのどちらかを外すことになる。実績からすればキミッヒ／パブロヴィッチが最適だ。 しかし、2試合で好パフォーマンスを見せたンメチャをベンチに置くのは、パブロヴィッチの印象だけでは正当化が難しい。一方、キミッヒとンメチャはダブルボランチで一緒にプレーしたことがない。
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ジュリアン・ナーゲルスマン監督には、サイドバックにどんな選択肢があるだろうか？
キミッヒをポジション変更すると、右サイドバックが空く。ドイツ代表にはここ数年、優れたサイドバックが2人揃ったことがない。ナサニエル・ブラウンは左サイドバックで最初の2試合はまずまずだったが、エクアドル戦はふくらはぎの故障で欠場した。 代役のデビッド・ラウムはクロスで攻撃を活性化させたが、守備は不安定で、先発に残る印象は残せなかった。ナゲルスマン監督がキミッヒを右SBから外す場合、現在のメンバーでは2つの現実的な選択肢がある。
1. ラウムを先発に残し、ラウンド16で復帰予定のブラウンを右SBで起用する。ブラウンは昨季フランクフルトで同ポジションを経験したが代表では未出場。ノックアウトステージで試すのはリスクが高い。 ただし、スピード不足は解消される。ブラウンは昨季ブンデスで35.78km/hを記録し、11番目の速さだった。ラウムは34.63km/h、キミッヒは33.08km/h（242位）にとどまる。
選択肢2：2014年優勝時に採用された「オックス・ディフェンス」の再導入。センターバックをサイドに置く布陣だ。当時左サイドを務めたヘーヴェデスのように、今回はアントンまたはティアウが右サイドに入る。アントンはキミッヒよりさらに遅いが、ティアウは堅実なスピードを持つ。 この布陣変更は攻撃力を落とし、連携も低下する。5バックでも状況は同じだ。ナゲルスマンが戦術を大きく修正する可能性は低い。
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ユリアン・ナーゲルスマン：「現時点で移籍の予定はない」
ナゲルスマン監督がマテウスの主張通りキミッヒを中盤に起用するのは、原則的には理にかなっている。しかし現状では、デメリットや不確定要素の方が大きい。 ポジション変更しても問題は移動するだけで、中盤でも右SBでも代表で実績のない布陣が生まれる。さらに、大会前に数か月かけて検討したメンバー構想を覆すことになり、彼の指導方針にも疑問が生まれる。
エクアドル戦敗北直後、ナゲルスマンはキミッヒのポジション変更を否定したが、「フェリックスとパブロを欠くつもりはない。彼らはよくやっている」と逃げ道を残した。さらに「サッカーでは何事も否定できないが、現時点で変更の計画はない」と語った。
就任以来、彼は（キミッヒに限らず）一貫性のない采配を繰り返してきた。2023年秋には中盤で起用したが、ホーム開催の欧州選手権前に右サイドバックへ下げている。 その後数か月は右サイドバックで起用されたが、2025年7月、ナゲルスマンは突如「現時点では彼は中盤に戻る」と表明。右サイドバックの代案が「完全に失敗」した場合のみ変更するとした。
当時、キミッヒは「驚いた」としながらも中盤復帰を歓迎し、「自分の強みを活かせる」と語った。しかしW杯予選初戦のスロバキア戦では0-2で敗れ、右SBコリンズは惨憺たる出来だった。 10月の代表戦ではキミッヒが再び右サイドバックに戻っていた。