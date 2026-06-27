ドイツ代表の問題は場所が変わるだけだ！ナーゲルスマンはマテウスの言葉を聞くべきではない。

ナゲルスマン監督がマテウスの主張通りキミッヒを中盤に起用するのは、原則的には理にかなっている。しかし現状では、デメリットや不確定要素の方が大きい。 ポジション変更しても問題は移動するだけで、中盤でも右SBでも代表で実績のない布陣が生まれる。さらに、大会前に数か月かけて検討したメンバー構想を覆すことになり、彼の指導方針にも疑問が生まれる。

エクアドル戦敗北直後、ナゲルスマンはキミッヒのポジション変更を否定したが、「フェリックスとパブロを欠くつもりはない。彼らはよくやっている」と逃げ道を残した。さらに「サッカーでは何事も否定できないが、現時点で変更の計画はない」と語った。

就任以来、彼は（キミッヒに限らず）一貫性のない采配を繰り返してきた。2023年秋には中盤で起用したが、ホーム開催の欧州選手権前に右サイドバックへ下げている。 その後数か月は右サイドバックで起用されたが、2025年7月、ナゲルスマンは突如「現時点では彼は中盤に戻る」と表明。右サイドバックの代案が「完全に失敗」した場合のみ変更するとした。

当時、キミッヒは「驚いた」としながらも中盤復帰を歓迎し、「自分の強みを活かせる」と語った。しかしW杯予選初戦のスロバキア戦では0-2で敗れ、右SBコリンズは惨憺たる出来だった。 10月の代表戦ではキミッヒが再び右サイドバックに戻っていた。