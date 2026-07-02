この失敗がニュースを騒がせる一方、PK戦でドイツ代表にリーダーシップが欠けていたとの報道もある。『BILD』紙によると、6本目のキッカーをベテランたちが躊躇する中、PK経験のないターが自ら志願した。

この緊迫感の欠如について、伝説のGKオリバー・カーンは「トップチームは志願者を探したりはしない」と批判した。結果はどうであれ、ターは今後も逃げないと言い切り、「次もまた蹴る。ドイツのためにゴールを決めるという信念と自信を持って。今回は失敗したが、だからといって挑戦をやめるつもりはない」と語った。 チームは前進し続け、私も何があっても前進し続ける！」