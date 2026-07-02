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ドイツ代表のワールドカップでのPK戦敗退について、ジョナサン・ターが沈黙を破った。チームメイトが躊躇する中、あるディフェンダーが決勝PKのキッカーとして前に出た。
ニュージャージーの悪夢
ターは、パラグアイ戦で決めたはずのPKを失敗した瞬間について初めて語った。その場面は「何千回も」頭によぎるという。 6人目のキッカーとして登場した30歳のDFは、シュートをバーを越え、パラグアイのホセ・カナレが成功させたため、延長1－1の末、PK戦4－3でユリアン・ナーゲルスマン率いるチームは敗れた。
この感情的余波を整理するため、バイエルン・ミュンヘンのスターはSNSに投稿し、精神的な負担を率直に語った。 「外したPKの場面は頭の中で何千回も繰り返した。頭ではゴールに流し込もうと試している」とターはインスタグラムに投稿した。「でも現実はボールがゴールに入らなかった。それが痛い。大会から敗退し、信じられないほど失望し、悲しい。正直、まだ実感が湧かない」。
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ボランティア不足の中でも見せる勇気
この失敗がニュースを騒がせる一方、PK戦でドイツ代表にリーダーシップが欠けていたとの報道もある。『BILD』紙によると、6本目のキッカーをベテランたちが躊躇する中、PK経験のないターが自ら志願した。
この緊迫感の欠如について、伝説のGKオリバー・カーンは「トップチームは志願者を探したりはしない」と批判した。結果はどうであれ、ターは今後も逃げないと言い切り、「次もまた蹴る。ドイツのためにゴールを決めるという信念と自信を持って。今回は失敗したが、だからといって挑戦をやめるつもりはない」と語った。 チームは前進し続け、私も何があっても前進し続ける！」
VARをめぐる物議が、ドイツの苛立ちに拍車をかける
延長戦でドイツに有利な判定があれば、PK戦は避けられていたかもしれない。 ターは終盤に決めたゴールで試合を決めたと思ったが、審判団はヴァルデマール・アントンのGKへのファウルを理由にそのゴールを無効とした。ナゲルスマン監督はタッチライン上で激怒し、試合後の会見でも審判の判定を「スキャンダルだ」と非難した。ナゲルスマン監督は、接触はごくわずかなものであり、PK戦という運任せの局面を迎える前に、自チームが正当な決勝ゴールを奪われたと主張した。
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バイエルンのスター選手に支援が相次ぐ
チームのパフォーマンスには批判もあるが、ターはスポーツ界から大きな支持を受けている。NBAのデニス・シュローダー、元チームメイトのグラニット・シャカ、元ドイツ代表カカウらがSNSで応援を寄せた。
所属クラブのバイエルン・ミュンヘンも「『誇り』という言葉では足りない」と投稿し、彼を支えた。ドイツ代表はベスト32敗退を受け、反省の時期にあるが、タが責任を引き受ける姿勢は、今後もドイツサッカー連盟（DFB）の中核として期待されることを示している。