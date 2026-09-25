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翻訳者：
ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督、負傷したジャマル・ムシアラとカイ・ハフェルツの代替として、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツとフランクフルトのヨナタン・ブルカルトを招集
バイエルンとアーセナルの主力選手に負傷の痛手
ドイツ代表は、代表ウィーク中に攻撃面で大きな影響力を持つ2人のクリエイティブなタレントが離脱し、選考面で頭を悩ませる状況に直面している。ムシアラとハバーツは、アムステルダムへの今回の遠征中に負った身体的な問題により、ともに予定を切り上げてチームを離れた。ムシアラは当初、オランダ戦の1-1の引き分けで先発メンバーに名を連ねていたが、違和感を覚えたためキックオフのわずか数分前に出場を取りやめることを余儀なくされた。その後のメディカルチェックで、ムシアラが右太ももの筋線維断裂を負っていることが確認された。
一方、ハバーツはヨハン・クライフ・アレナでの試合に先発したものの、前半終了を待たずにその夜を終えることになった。アーセナルの多才なアタッカーは脚を押さえる様子が見られ、最終的に30分に交代した。その後、ドイツサッカー連盟はハバーツが筋肉の張りに対処していると説明し、次の試合日程に参加することは不可能になったと明らかにした。
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クロップがヴィルツとブルカルトを昇格させる
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ムシアラの復帰時期が判明
当面の焦点は代表チームにあるが、バイエルン・ミュンヘンのファンにとっては、若き大黒柱のコンディションが気がかりだ。『Sky Germany』から出ている報道によれば、ムシアラの負傷は軽傷ではないようだ。このプレーメーカーは3〜4週間の離脱が見込まれており、そうなればバイエルンにとって重要なブンデスリーガとチャンピオンズリーグの試合を欠場することになる。
ムシアラの離脱はバイエルンにとって痛手だ。とりわけ、今季序盤の好調ぶりを踏まえればなおさらである。21歳のムシアラは攻撃の中心となっており、その不在によって、フィンセント・コンパニは今後のアウクスブルク戦とバイキング戦に向けて陣容の組み替えを迫られることになる。
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ギリシャ戦を見据えて
負傷の知らせによる混乱はあったものの、ドイツ代表は依然としてクロップ監督体制での初勝利に照準を合わせている。アムステルダムでの引き分けでは、リヴァプール前監督に結び付けられる高強度のスタイルの片りんが見られたが、決勝点を欠いたことで、やり残した感覚が残った。アウクスブルクで行われるギリシャ戦は、新戦力にとって先発メンバーの座を恒常的につかむアピールの絶好の場となる。今後はテッサロニキへの遠征を含むUEFAネーションズリーグの連戦が控えており、代役たちが素早く順応できるかどうかが極めて重要になる。
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