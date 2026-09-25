ドイツ代表は、代表ウィーク中に攻撃面で大きな影響力を持つ2人のクリエイティブなタレントが離脱し、選考面で頭を悩ませる状況に直面している。ムシアラとハバーツは、アムステルダムへの今回の遠征中に負った身体的な問題により、ともに予定を切り上げてチームを離れた。ムシアラは当初、オランダ戦の1-1の引き分けで先発メンバーに名を連ねていたが、違和感を覚えたためキックオフのわずか数分前に出場を取りやめることを余儀なくされた。その後のメディカルチェックで、ムシアラが右太ももの筋線維断裂を負っていることが確認された。

一方、ハバーツはヨハン・クライフ・アレナでの試合に先発したものの、前半終了を待たずにその夜を終えることになった。アーセナルの多才なアタッカーは脚を押さえる様子が見られ、最終的に30分に交代した。その後、ドイツサッカー連盟はハバーツが筋肉の張りに対処していると説明し、次の試合日程に参加することは不可能になったと明らかにした。