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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督、激しい評論家批判の中で不振のリヴァプールスター、フロリアン・ヴィルツを強く擁護へ
クロップがヴィルツ論争を巡り「専門家たち」に反論
クロップはヴィルツを断固として擁護し、創造性あふれるMFをめぐる過度な注目に終止符を打つよう訴えた。2025年に大型移籍でアンフィールド入りしたヴィルツは、プレミアリーグでの不安定なパフォーマンスを受け、解説者たちから批判の波にさらされてきた。しかしクロップは、そうした外部の雑音は代表チームにおけるこの選手の真の価値を反映したものではないと強調している。元リヴァプール指揮官は、44人の選手を擁する大所帯のスカッドにヴィルツを組み込んでいる。
メディア対応の場で、クロップはヴィルツが苦しんでいるという見方を素早く一蹴した。指揮官は、常にハイライト映えする瞬間を求められることなく、選手が力を発揮できる支えある環境の必要性を強調した。「コミュニケーションはとても心地よいものだ。私たちは時々連絡を取り合っている。彼に特別な瞬間を見たいという考えから離れる必要がある。彼はチームとしての私たちを助けるためにそこにいる。『フロー』が私たちと一緒に心地よく感じられるようにしなければならない」とクロップは述べた。
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代表監督が解説者の否定的な論調を標的に
リヴァプールが最近フラムとスコアレスドローに終わった後、ヴィルツへの批判は過熱した。識者たちは、このドイツ人選手がマージーサイドでどれだけの影響力を発揮しているのかに疑問を投げかけた。しかしクロップは、選手の自信を崩すために統計が不当に使われることが多いと考えている。特定の個人がスコアシートに名を連ねたか、あるいは決定的なパスを出したかにかかわらず、最終的な指標はチームとして勝つことだと主張した。
クロップは、ドイツの集団としての成功は個人への称賛よりも重要だという立場を崩さなかった。そして、あらゆる試合後に繰り返されるメディアの論調を真っ向から批判し、こう語った。「1-0か2-0で勝っても、その後で世界中のあらゆる専門家が座って、なぜ彼にとってはいまだにうまくいっていないのかを議論する。同じくらい、『彼は十分にうまくやっている』と言える理由もある。今後は次のステップを一緒に踏んでいく」とクロップは語った。
リヴァプールの移行期をどうマネジメントするか
ヴィルツのプレミアリーグ移籍は、バイエル・レバークーゼンからの移籍に伴う高額な移籍金もあって、欧州サッカー界で大きな話題となっている。アンフィールドでの1年目は49試合で7ゴール10アシストとまずまずの数字を残したが、期待値は依然として非常に高い。クロップは代表レベルでヴィルツを守ることで、このMFが即座の反発を恐れることなく、本来の滑らかなプレーを取り戻せる安息の場を与えたいと考えている。
クロップは「『フロ』ことヴィルツがすべてを出し切りながら、ゴールもアシストもなかった試合でも、満足しなければならない。我々はただ彼にこう感じさせる必要がある。『今日のパフォーマンスは十分以上によかった。チームのために貢献してくれた』と」と説明した。
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ヴィルツの国際舞台での実績
現在さまざまな雑音があるとはいえ、ヴィルツの代表チームでの成績は、この年齢の選手としては依然として印象的である。2021年のデビュー以来、ドイツ代表で45試合に出場し、11ゴール14アシストを記録している。ベテランとデビューの可能性がある16人を織り交ぜた44人の大所帯スカッドにヴィルツを含めた監督の判断は、新たな体制における同選手の中心的役割を浮き彫りにしている。
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