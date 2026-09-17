クロップはヴィルツを断固として擁護し、創造性あふれるMFをめぐる過度な注目に終止符を打つよう訴えた。2025年に大型移籍でアンフィールド入りしたヴィルツは、プレミアリーグでの不安定なパフォーマンスを受け、解説者たちから批判の波にさらされてきた。しかしクロップは、そうした外部の雑音は代表チームにおけるこの選手の真の価値を反映したものではないと強調している。元リヴァプール指揮官は、44人の選手を擁する大所帯のスカッドにヴィルツを組み込んでいる。

メディア対応の場で、クロップはヴィルツが苦しんでいるという見方を素早く一蹴した。指揮官は、常にハイライト映えする瞬間を求められることなく、選手が力を発揮できる支えある環境の必要性を強調した。「コミュニケーションはとても心地よいものだ。私たちは時々連絡を取り合っている。彼に特別な瞬間を見たいという考えから離れる必要がある。彼はチームとしての私たちを助けるためにそこにいる。『フロー』が私たちと一緒に心地よく感じられるようにしなければならない」とクロップは述べた。