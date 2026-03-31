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ドイツ代表のファンなら、誰も喜ばないだろう！ユリアン・ナーゲルスマンの物議を醸した発言が事実であることが判明した

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ドイツ 対 ガーナ
ドイツ
親善試合
ガーナ
ユリアン・ナーゲルスマン
デニス・ウンダフ

ドイツ代表の2連勝は、ユリアン・ナーゲルスマン監督の采配や言動をめぐる激しい議論を巻き起こした。しかし結局のところ、代表監督の判断は概ね正しかった！

3月は本来、ドイツ代表にとってワールドカップでの雪辱を果たすためのスタートの合図となるはずだった。ロシアとカタールでのグループリーグ敗退、そして全体としてはまずまずの結果に終わった自国開催の欧州選手権を経て、ドイツ全土が海外での好成績を渇望している。

しかし、3月が始まったばかりというのに、初日の夜、ユリアン・ナーゲルスマンが『キッカー』誌のインタビューでまさに大騒動を巻き起こした。議論は尽きることがない。発言の半分は、まるで一晩中続く酒場の雑談のネタになりそうなほどだった。ナーゲルスマンの言葉は、一部矛盾していたり、FCバイエルン・ミュンヘン在籍中のアレクサンダル・パブロヴィッチの成長に関する部分に至っては、事実と異なるものさえあった。その他は、単に疑問符が付くものばかりだった。 

  • また、2試合の親善試合を巡っても、38歳の彼は自らの路線を貫いた。ナゲルスマンは、代表メンバー発表の記者会見から始まった恒例の質問攻めの中で批判に直面したが、率直かついつものように詳細に答え、それによって物議を醸した。 ミュンヘン時代と同様に、多くのファンや一部のジャーナリストから自己顕示的な振る舞いだと非難される場面もあったが、物議を醸した発言の末、彼が最終的に（！）手にしたのは、何よりも「正しさ」だった。

    ナゲルスマンの、自身の決定を細部に至るまで説明し、実行に移すというやり方は、確かに好みが分かれるものであり、時には少しやり過ぎな感もある。それでも、選手たちは彼の指揮下で自分がどのような立場にあり、どのように計画されているかを理解しているようだ。それは、歯ぎしりしたくなるようなことかもしれない。 しかし、試合前のメンバー表を見ても、驚いたり不満を抱いたりすることは決してない。結局のところ、ナゲルスマンは選手一人ひとりと、彼が愛してやまない「役割に関する話し合い」を行い、それに応じてメンバーを編成しているからだ。ベンチ入りを望まない選手は、そもそも招集されない。 

    これはガーナ戦後、特に試合前から話題となっていたデニス・ウンダフの起用に関して顕著だった。今シーズン、統計上ドイツ人選手で最多の得点（23ゴール、13アシスト）を記録している選手よりも優先されたのは、予告通り、スイス戦ですでに元VfBのチームメイトに代わって途中出場していたニック・ウォルテマデだった。 試合終了後、ナゲルスマン監督は、この長身のフォワードがニューカッスルで「今、決して楽な状況ではない」と説明し、国内の多くの「素人心理学者」たちへの批判を交えて、自身の采配を正当化した。 

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  • Deniz UndavGetty Images

    ウンダフがピッチ上でナゲルスマンの発言を裏付ける

    ヴォルテマデは、ナゲルスマン監督の信頼に応える見事なプレーを見せた。 一方、ウンダフはハーフタイム後に、再び好調だったカイ・ハヴェルツと交代でピッチに入った。ハヴェルツは長期の怪我からの復帰ということもあり、一部のファンの間ではウンダフよりも優先順位が低いと見なされていた。ウンダフの投入は、前半からすでに、彼の第二の故郷であるシュトゥットガルトのサポーターたちによる、聞き逃せないほどの声援で求められていた。 

    しかし、ナゲルスマン監督は試合前のARDのインタビューで、ウンダフを先発起用しなかった理由について、彼が「どちらかといえばフィニッシャーであり」、とりわけ「相手がすでに疲れている時に真価を発揮する」と繰り返し説明した。「試合中に多くの仕事をこなさなければならないと、彼の良さが少し失われてしまう」と。 さらに、一度方針を翻せば「自身の信頼性は失われる」とも語った。試合終了間際、ウンダフがゴールを決め、ファンの熱狂的な歓声の中、2-1の決勝点を挙げた。つまり、今や「ウンダフがナゲルスマンに見返した！」という評価が主流になりそうだ。

    しかし、それは現実とは少し異なる――そして、批判的なファンの一部には必ずしも喜ばれないだろう。というのも、ウンダフは交代出場後、最初の1秒からナゲルスマンの評価を裏付けるようなプレーを見せたからだ。前半だけでウンダフがボールに触れたのはわずか13回、ミスパスは2回、1対1の局面では2回とも敗れた。 試合にうまく馴染めなかったこのストライカーが、見事に果たしたのは「フィニッシャー」という役割だけだった。その後、彼は「ドイツ代表監督との話し合い」を経て自分の役割は理解しているものの、「こうしたゴールによって、その役割は変わるかもしれない」と語った。 

    しかし、ナゲルスマン監督自身は試合後、その役割は「おそらく」変わらないだろうと明言した。役割について再度問われると、彼は真剣な表情でこう説明した。「その可能性は低い。私は3月の試合のためではなく、W杯に向けて役割について話し合っているのだから」 そして、DFB代表チーム内の明確なコミュニケーションのおかげで、ウンダフ自身もそのことを認識しており、自身の希望を述べた後にこう付け加えた。「受け入れるよ。」実際、ウンダフはVfBでの得点の大半（23得点中16得点）を後半に挙げており、これはナゲルスマンが以前に述べた理由を裏付けるものだった。 

    とはいえ、その後の記者会見でのナゲルスマンの発言は、またしても不運なものであった。ウンダフがレギュラー入りを望むことで自らプレッシャーをかけてしまうという点について、「その点に関しては、彼がゴールを決めなくなれば、私としては構わない。彼自身がそれでうまくやっていけるなら、そうしても構わない」と述べたのである。

  • ウンダフの場合だけでなく、ナゲルスマンの見解は正しい

    ウンダフ、ハーヴェルツ、ウォルテマデをめぐる激論がくすぶる中、ナゲルスマンの采配は概ね正しかったと言えるだろう。例えば、調子が落ち込んでおり、シュトゥットガルトではブーイングを浴びたレロイ・サネの起用も物議を醸したが、スイスでの精彩を欠いたプレーの後、彼は重要な動きでウンダフのゴールをアシストした。 あるいは、レオン・ゴレツカへの事実上のレギュラー保証だ。彼はベンチから出場すると、ナゲルスマンが求めた「突破力のある8番」という役割ですぐにインパクトを与え、2-1のゴールを素晴らしい形で演出した。また、多くの人から右サイドバックとして「無駄遣い」と見なされていたヨシュア・キミッヒも、その独自の解釈によって、試合に大きく貢献した。 守備面では、金曜日のスイス戦の先制点時のように確かにスペースを空けてしまったが、代役のヨシャ・ヴァグノマンもガーナ戦では決して良いプレーを見せず、同点ゴールを招いてしまった。 また、アンジェロ・スティラーは当初メンバーから外れていたが、パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャの離脱により追加招集されたものの、2試合とも先発出場したものの特に輝かしい活躍は見せず、せいぜい堅実なプレーにとどまった。 

    残されたのは2勝であり、スポーツ的な観点からは、多少の課題はあるものの（解決不能なものではないが）、ついに再びワールドカップで成功を収めることへの希望を十分に抱かせるものだ。 

    もしこの計算が外れれば、ナゲルスマン自身がさらに火に油を注いだ、彼が座っている火薬庫はいずれにせよ爆発することになるだろう。しかし、ドイツ代表監督が引き続き手腕を発揮すれば、その火薬庫の火を消し止めることができるかもしれない――そして、前述のファンたちにも、痛切に欠けていたワールドカップへの熱狂をもたらすことになるだろう。 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    ドイツ代表チーム：ワールドカップを控えたドイツ代表の今後の親善試合

    日付時間対戦相手場所
    5月31日20時45分フィンランドドイツ、マインツ
    6月6日20時30分アメリカシカゴ、米国