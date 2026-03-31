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ドイツ代表のスター選手が、レロイ・サネへのブーイングをファンに批判。元バイエルン・ミュンヘンのスター選手が途中出場し、ガーナ戦で決勝点をアシストした。
シュトゥットガルトでの敵意
ドイツ対ガーナ戦の78分、サネが途中出場すると、MHPアリーナの雰囲気は一変した。代表通算74試合目となるこの30歳のウインガーは、地元サポーターから一斉にブーイングと野次を浴びせられた。 皮肉なことに、サネは試合の勝者となるゴールをアシストし、88分にウンダフの得点を演出した。ウンダフがシュトゥットガルトのサポーターから熱狂的な声援を浴びる一方で、代表で16ゴールを挙げているサネへの扱いは、試合結果の陰に隠れることとなり、ドイツ代表の選手団やコーチ陣から大きな反発を招いた。
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ウンダフが守備陣を率いる
試合の勝者となったウンダフが、シュトゥットガルトの観客に対する反発の先頭に立ち、ゴールキーパーのアレクサンダー・ヌーベルや元ドイツ代表のバスティアン・シュヴァインシュタイガーもこれに加わり、サネに向けられた敵意を非難した。
ウンダフはARDに対し次のように語った。「レロイや他の選手がピッチに立つ際、ファンにはブーイングを控えてほしいと願うし、お願いしたい。選手が何をしようが、どんな人物であろうと、チームを支持すべきだ。チームとしてファンと一体となることが重要だ。次の試合、特に大会では、このようなことが起きないことを願っている。我々は一つのチームなのだから、これは残念なことだ。 次回はファンがレロイを応援してくれることを願っている。レロイはスタッフの一人と同じように、私たちの一部なのだ。」
ヌーベルはこのブーイングを「まったくのナンセンス」と呼び、シュヴァインシュタイガーは次のように述べた。「意味がない。ドイツ代表がブーイングされることは、チームにとって何の得にもならない。」
ナゲルスマンの団結への呼びかけ
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も観客の振る舞いについて言及したが、過去にファンを批判したことで激しい反発を受けたことを踏まえ、慎重な姿勢を崩さなかった。彼は次のように付け加えた。「以前、ファンに向けて発言したところ、大炎上してしまった。一般的に、我々の選手がブーイングを浴びるのは好ましくない。選手が胸に鷲のエンブレムを付けている限り、我々は彼らを応援すべきだ。 もしある時点で、特にクラブレベルにおいて、それが当てはまらなくなったとしたら、それは良くないことだと思うが、理解はできる。彼がまだ何一つ動きを見せていない段階でブーイングするのは、私の考えではあまり公平ではない。」
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ワールドカップ前の混乱を鎮める
ドイツは今後、キュラソー、コートジボワール、エクアドルと同じグループEで戦う2026年ワールドカップに注力することになる。5月31日のフィンランド戦と6月6日のアメリカ代表戦という最後の親善試合は、国民の結束力を試す重要な試金石となるだろう。
シュトゥットガルトでの敵対的な雰囲気を受け、ナゲルスマン監督率いるチームは、6月14日のキュラソー戦という大会初戦を前に、スタンドの騒動を鎮め、チームが支援的な環境の中で最高のパフォーマンスを発揮できるようにしなければならない。