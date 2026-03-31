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LEROY SANE Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ドイツ代表のスター選手が、レロイ・サネへのブーイングをファンに批判。元バイエルン・ミュンヘンのスター選手が途中出場し、ガーナ戦で決勝点をアシストした。

リロイ・サネ
ドイツ
デニス・ウンダフ
ユリアン・ナーゲルスマン
ドイツ 対 ガーナ
ガーナ
親善試合

ドイツ代表のFWデニズ・ウンダフは、代表チームがガーナに2-1で辛勝した親善試合で、レロイ・サネに対して大きなブーイングを浴びせたサポーターたちを厳しく非難した。サネが決勝点につながる決定的なアシストを記録したにもかかわらず、シュトゥットガルトでの彼のピッチ入りは、ホームの観客からの敵対的な反応によって台無しにされた。この一件を受け、ワールドカップに向けて準備を進める代表チーム内では、結束を強めるよう強く求められている。

  • シュトゥットガルトでの敵意

    ドイツ対ガーナ戦の78分、サネが途中出場すると、MHPアリーナの雰囲気は一変した。代表通算74試合目となるこの30歳のウインガーは、地元サポーターから一斉にブーイングと野次を浴びせられた。 皮肉なことに、サネは試合の勝者となるゴールをアシストし、88分にウンダフの得点を演出した。ウンダフがシュトゥットガルトのサポーターから熱狂的な声援を浴びる一方で、代表で16ゴールを挙げているサネへの扱いは、試合結果の陰に隠れることとなり、ドイツ代表の選手団やコーチ陣から大きな反発を招いた。

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  • LEROY SANE Getty Images

    ウンダフが守備陣を率いる

    試合の勝者となったウンダフが、シュトゥットガルトの観客に対する反発の先頭に立ち、ゴールキーパーのアレクサンダー・ヌーベルや元ドイツ代表のバスティアン・シュヴァインシュタイガーもこれに加わり、サネに向けられた敵意を非難した。

    ウンダフはARDに対し次のように語った。「レロイや他の選手がピッチに立つ際、ファンにはブーイングを控えてほしいと願うし、お願いしたい。選手が何をしようが、どんな人物であろうと、チームを支持すべきだ。チームとしてファンと一体となることが重要だ。次の試合、特に大会では、このようなことが起きないことを願っている。我々は一つのチームなのだから、これは残念なことだ。 次回はファンがレロイを応援してくれることを願っている。レロイはスタッフの一人と同じように、私たちの一部なのだ。」

    ヌーベルはこのブーイングを「まったくのナンセンス」と呼び、シュヴァインシュタイガーは次のように述べた。「意味がない。ドイツ代表がブーイングされることは、チームにとって何の得にもならない。」

  • ナゲルスマンの団結への呼びかけ

    ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も観客の振る舞いについて言及したが、過去にファンを批判したことで激しい反発を受けたことを踏まえ、慎重な姿勢を崩さなかった。彼は次のように付け加えた。「以前、ファンに向けて発言したところ、大炎上してしまった。一般的に、我々の選手がブーイングを浴びるのは好ましくない。選手が胸に鷲のエンブレムを付けている限り、我々は彼らを応援すべきだ。 もしある時点で、特にクラブレベルにおいて、それが当てはまらなくなったとしたら、それは良くないことだと思うが、理解はできる。彼がまだ何一つ動きを見せていない段階でブーイングするのは、私の考えではあまり公平ではない。」

  • Germany Training And Press ConferenceGetty Images Sport

    ワールドカップ前の混乱を鎮める

    ドイツは今後、キュラソー、コートジボワール、エクアドルと同じグループEで戦う2026年ワールドカップに注力することになる。5月31日のフィンランド戦と6月6日のアメリカ代表戦という最後の親善試合は、国民の結束力を試す重要な試金石となるだろう。

    シュトゥットガルトでの敵対的な雰囲気を受け、ナゲルスマン監督率いるチームは、6月14日のキュラソー戦という大会初戦を前に、スタンドの騒動を鎮め、チームが支援的な環境の中で最高のパフォーマンスを発揮できるようにしなければならない。