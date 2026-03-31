ドイツ代表のスター選手が、レロイ・サネへのブーイングをファンに批判。元バイエルン・ミュンヘンのスター選手が途中出場し、ガーナ戦で決勝点をアシストした。

試合の勝者となったウンダフが、シュトゥットガルトの観客に対する反発の先頭に立ち、ゴールキーパーのアレクサンダー・ヌーベルや元ドイツ代表のバスティアン・シュヴァインシュタイガーもこれに加わり、サネに向けられた敵意を非難した。

ウンダフはARDに対し次のように語った。「レロイや他の選手がピッチに立つ際、ファンにはブーイングを控えてほしいと願うし、お願いしたい。選手が何をしようが、どんな人物であろうと、チームを支持すべきだ。チームとしてファンと一体となることが重要だ。次の試合、特に大会では、このようなことが起きないことを願っている。我々は一つのチームなのだから、これは残念なことだ。 次回はファンがレロイを応援してくれることを願っている。レロイはスタッフの一人と同じように、私たちの一部なのだ。」

ヌーベルはこのブーイングを「まったくのナンセンス」と呼び、シュヴァインシュタイガーは次のように述べた。「意味がない。ドイツ代表がブーイングされることは、チームにとって何の得にもならない。」