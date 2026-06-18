同時にライフ監督は相手の強みに合わせる必要性を認識している。5バックについて彼は「ポジションは流動的で、サネはコートジボワール戦ではより下がってプレーする必要がある」と説明した。 彼は先発すると思うし、選手名から判断するとキュラソー戦と同じ布陣になるだろう。それも理にかなっている」

サネにとって土曜の試合で問われるのは、新戦術への適応だけではない。キュラソー戦の大量得点でも、この30歳は同僚の陰に隠れた。好機を生かせず無得点で批判を受けた。

ライフ氏は「サネにとってこの試合は試金石だ。結果が出なければナゲルスマン監督の説得材料は尽きる。レヴェリングやウンダフ起用も検討せざるを得ない」と語った。