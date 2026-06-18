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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

ドイツ代表に意外な展開！ユリアン・ナーゲルスマン監督が、レロイ・サネの異例の役割を「真剣に検討」している。

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
リロイ・サネ

ワールドカップの開幕戦後、ドイツのユリアン・ナーゲルスマン監督が戦術的なサプライズを計画している。ドイツ紙『Bild』によると、レロイ・サネはコートジボワール戦で新しい役割を担う可能性がある。

番組「Reif ist Live」は、「当番組のレポーターが、DFBの非公開練習で試された戦術を明らかにした。ユリアン・ナーゲルスマン監督はこれを真剣に検討している」と報じた。その中心には、グループリーグ初戦のキュラソー戦で精彩を欠いたサネがいる。

  • 右ウイングは守備時に深く下がり、相手がボールを保持するとサネが右サイドをカバーして4バックを5バックに変える。 

    これによりシステム全体が連鎖的に変化する。ジャマル・ムシアラが中央から右サイドへ移動し、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ンメチャと4枚のミッドフィールドを形成する。その前にはカイ・ハヴェルツが唯一のトップとして位置する。

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  • NagelsmannGetty Images

    ドイツはディオマンデをかなり警戒しているようだ

    守備時は4-2-3-1から5-4-1へ。ナゲルスマン監督は相手に敬意を示し、布陣を変更する。 

    コートジボワールには矢のように速いウイングがおり、特にRBライプツィヒの19歳ディオマンデはドイツの守備をカウンターで脅威にする。このカウンターを警戒し、ナゲルスマンは守備を重視する戦術に切り替えた。

    一方、専門家で元解説者のマルセル・ライフ氏は、この戦術実験に懐疑的だ。同氏は番組で「試合開始時のフォーメーションは重要ではなく、サネが本当にディフェンダーかも不明」と語った。

  • ライフ：「サネにとっては試練の一戦になると思う」

    同時にライフ監督は相手の強みに合わせる必要性を認識している。5バックについて彼は「ポジションは流動的で、サネはコートジボワール戦ではより下がってプレーする必要がある」と説明した。 彼は先発すると思うし、選手名から判断するとキュラソー戦と同じ布陣になるだろう。それも理にかなっている」

    サネにとって土曜の試合で問われるのは、新戦術への適応だけではない。キュラソー戦の大量得点でも、この30歳は同僚の陰に隠れた。好機を生かせず無得点で批判を受けた。

    ライフ氏は「サネにとってこの試合は試金石だ。結果が出なければナゲルスマン監督の説得材料は尽きる。レヴェリングやウンダフ起用も検討せざるを得ない」と語った。

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