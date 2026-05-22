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ドイツ代表に復帰したばかりの40歳マヌエル・ノイアーが再負傷し、バイエルン・ミュンヘンのカップ戦決勝出場が絶たれた。
ふくらはぎの負傷でカップ戦決勝を欠場
バイエルンは、土曜日のDFBポカール決勝で連覇を狙うシュトゥットガルトと対戦するが、主将のゴールキーパーが左ふくらはぎの負傷で欠場すると金曜日に発表した。
このベテランの象徴的存在は、バイエルンのブンデスリーガ最終戦であるケルン戦でこの怪我を負った。クラブは当初、短期間の休養で済むと見込んでいたが、国内リーグ戦を締めくくるタイトル獲得を目指すヴィンセント・コンパニー監督率いるチームにとって、この怪我のタイミングは大きな痛手となる。彼がフルトレーニングに復帰する時期については、現時点で正式な見通しは示されていない。
- AFP
ナゲルスマン監督、W杯出場を明言
直近のコンディション問題が発生する前、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、バイエルンのレジェンドである同選手が2年間の代表引退から復帰し、ワールドカップで正ゴールキーパーとして臨むと明かした。
ナゲルスマン監督は「彼を起用する予定です。マヌのオーラは誰もが知っています。この決断は正しい」と語った。
この決定は、代表コーチ陣の議論の末、ノイアーの経験と実績が不在中に起用された他の候補より重視された結果だ。
オリバー・バウマンにとって大きな打撃
ノイアーの突然の復帰決定で、他のドイツ人GKの立場は不透明になった。ホッフェンハイムのオリバー・バウマンはテル・シュテーゲンの負傷で正GKの座を狙っていたが、今回は控えに回る。ナゲルスマン監督は、この知らせを伝えるのが辛かったと明かし、バウマンにとって「痛手」だと表現した。
それでもナゲルスマン監督は、35歳のバウマンのプロ意識を「世界クラスの選択肢」と称賛。話し合いを通じて、役割に関わらずチームを支える彼の決意を確認したという。また、代表チームにはGK陣の競争を維持するため、ヨナス・ウルビッグがトレーニングパートナーとして合流する。
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2026年優勝へのドイツの道のり
ドイツ代表は5月27日、ヘルツォーゲンアウラッハでワールドカップに向けた準備を開始する。ノイアーはフィンランドとアメリカとの親善試合に間に合うよう回復を目指している。本大会は6月14日、ヒューストンでのキュラソー戦で幕を開け、グループEではコートジボワールとエクアドルと対戦する。
ヨシュア・キミッヒがキャプテンマークを巻く一方、ノイアーが先発に復帰すれば、ナゲルスマン監督はベテランのリーダーシップと戦術的柔軟性を融合させ、5度目の優勝を狙う。大西洋を渡る遠征を前に、ノイアーの回復に注目が集まっている。