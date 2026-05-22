ドイツ代表に復帰したばかりの40歳マヌエル・ノイアーが再負傷し、バイエルン・ミュンヘンのカップ戦決勝出場が絶たれた。

バイエルンは、土曜日のDFBポカール決勝で連覇を狙うシュトゥットガルトと対戦するが、主将のゴールキーパーが左ふくらはぎの負傷で欠場すると金曜日に発表した。

このベテランの象徴的存在は、バイエルンのブンデスリーガ最終戦であるケルン戦でこの怪我を負った。クラブは当初、短期間の休養で済むと見込んでいたが、国内リーグ戦を締めくくるタイトル獲得を目指すヴィンセント・コンパニー監督率いるチームにとって、この怪我のタイミングは大きな痛手となる。彼がフルトレーニングに復帰する時期については、現時点で正式な見通しは示されていない。