ドイツ代表に大激震！DFBはユリアン・ナーゲルスマン監督との契約解除に続き、もう一人の幹部の退任を発表した。

ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長（63）は、米国・カナダ・メキシコで開催されたワールドカップ開始前に辞任の意向を伝えていた。ドイツ代表の早期敗退が理由ではない。

レッティヒは2023年9月、オリバー・ビアホフの後任としてDFBスポーツディレクターに就任。それ以前はプロサッカー界でDFBを最も厳しく批判する人物の一人とされていた。

2013～2015年にはドイツサッカーリーグ（DFL）代表も務めた。ブンデスリーガではSCフライブルク、1.FCケルン、FCザンクト・パウリ、FCアウクスブルクで役員として働いた。