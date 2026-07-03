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Andreas Rettig Rudi VöllerGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

ドイツ代表に大激震！DFBはユリアン・ナーゲルスマン監督との契約解除に続き、もう一人の幹部の退任を発表した。

ワールドカップ
ユリアン・ナーゲルスマン
R. Voeller
ドイツ 対 パラグアイ
ドイツ

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督だけでなく、もう一人の役員もDFBを去る。

スポーツ部門代表のアンドレアス・レッティグ氏は、個人的な理由で2026年末に満了する契約を更新しないことを発表した。

  • ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長（63）は、米国・カナダ・メキシコで開催されたワールドカップ開始前に辞任の意向を伝えていた。ドイツ代表の早期敗退が理由ではない。

    レッティヒは2023年9月、オリバー・ビアホフの後任としてDFBスポーツディレクターに就任。それ以前はプロサッカー界でDFBを最も厳しく批判する人物の一人とされていた。

    2013～2015年にはドイツサッカーリーグ（DFL）代表も務めた。ブンデスリーガではSCフライブルク、1.FCケルン、FCザンクト・パウリ、FCアウクスブルクで役員として働いた。

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  • Nagelsmann / VöllerGetty

    ナゲルスマンやレッティヒに続き、ルディ・フェラーも去るのか？

    これによりDFBは人事面で再出発を迫られている。ナゲルスマンとレッティヒの2人が協会を去り、さらにスポーツディレクターのルディ・フェラーの去就も危ぶまれている。

    元ドイツ代表監督で、ナゲルスマンの支持者とされるフェラーも、パラグアイ戦敗退後に彼を擁護していた。

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