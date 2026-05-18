スカイによると、ガラタサライはすでに選手側と接触。トルコ王者である同クラブはブラントの希望年俸を満たせ、30歳の彼がチャンピオンズリーグでプレーし続ける機会を提供できる。
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ドイツ代表として50試合近くに出場した彼。ガラタサライが驚きの大型移籍を仕掛けるか？
ブラントのBVBとの契約は6月末で満了し、更新されないため移籍金は発生しない見込みだ。ドイツ代表として48試合に出場した彼は、5月初旬のホーム最終戦（対フランクフルト戦、3-2）で「今後については順を追って決める。8月までには決まる」と語った。
スカイの取材に「一歩ずつ進んでいる。8月まで延ばすことはない」と断言した。ドルトムント退団が判明して以降、移籍先を巡る憶測が絶えないが、ブンデスリーガ残留の可能性は低く、海外移籍に傾いているという。
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ガラタサライ移籍か？ ユリアン・ブラントはスペイン志向
ガラタサライは、ドイツ代表でチームメイトだったレロイ・サネ、イルカイ・ギュンドアンと再会できることから、ブラントの獲得に期待している。しかしSkyによると、本人はスペイン移籍を希望しているという。
同紙によると、ブラントはスペイン語を学習中で、FCバルセロナも選択肢の一つ。FCビジャレアルやアトレティコ・マドリードも関心を示している。
ヨーロッパ以外、たとえば日本やアメリカでプレーするのはまだ時期尚早との見方で、本人も欧州の高レベルで続けたい考えだ。
ユリアン・ブラント、7年間在籍したBVBを退団
BVBでは7年間で公式戦307試合に出場し、57ゴール70アシストを記録した。昨季はスタメン落ちすることもあったが、ニコ・コヴァチ監督の下で重要な役割を担った。監督は残留を望んだものの、契約延長は成立しなかった。
ドイツ代表では2024年11月のネイションズリーグ・ハンガリー戦（1-1）を最後に招集されておらず、2026年W杯代表も難しい見込みだ。
一方、ガラタサライは4年連続でスュペル・リグを制し、2025/26シーズンのチャンピオンズリーグでもベスト16に進出した。リヴァプールに敗れ（1-0、0-4）準々決勝進出はならなかった。
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ユリアン・ブラント：2025/26シーズンの成績
ゲーム
41
ゴール
11
アシスト4
4