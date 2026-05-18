ブラントのBVBとの契約は6月末で満了し、更新されないため移籍金は発生しない見込みだ。ドイツ代表として48試合に出場した彼は、5月初旬のホーム最終戦（対フランクフルト戦、3-2）で「今後については順を追って決める。8月までには決まる」と語った。

スカイの取材に「一歩ずつ進んでいる。8月まで延ばすことはない」と断言した。ドルトムント退団が判明して以降、移籍先を巡る憶測が絶えないが、ブンデスリーガ残留の可能性は低く、海外移籍に傾いているという。