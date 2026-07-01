「コーチでもスタッフでも、誰でもいい。例えばシュヴァインシュタイガーなら、代表でプレーする意味を選手に伝えられただろう」とヘルマーは『アウクスブルガー・アルゲマイネ』紙に語った。

シュヴァインシュタイガーは2016年欧州選手権で代表を引退し、現在はARD解説者として米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップを取材している。

代表では通算121試合に出場し、24ゴール38アシストを記録。最大の功績は2014年、ヨアヒム・レーヴ監督の下でワールドカップを制した。指導者への道は選ばなかった。