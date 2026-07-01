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Christian Guinin

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「ドイツ代表でプレーする意味を選手に伝えられたはずだ」。バスティアン・シュヴァインシュタイガーがDFBの職務に就くか？

ワールドカップ
ドイツ 対 パラグアイ
ドイツ
バスティアン・シュヴァ インシュタイガー
ユリアン・ナーゲルスマン
ユルゲン・クロップ

W杯16強での屈辱的敗退を受け、DFBの人事刷新を求める声が専門家で高まっている。バスティアン・シュヴァインシュタイガーにチャンスは生まれるか。

元ドイツ代表のトーマス・ヘルマー氏は、組織刷新が議論される中、41歳の同氏がドイツサッカー連盟（DFB）の役職に適任だと考えている。

  • 「コーチでもスタッフでも、誰でもいい。例えばシュヴァインシュタイガーなら、代表でプレーする意味を選手に伝えられただろう」とヘルマーは『アウクスブルガー・アルゲマイネ』紙に語った。

    シュヴァインシュタイガーは2016年欧州選手権で代表を引退し、現在はARD解説者として米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップを取材している。

    代表では通算121試合に出場し、24ゴール38アシストを記録。最大の功績は2014年、ヨアヒム・レーヴ監督の下でワールドカップを制した。指導者への道は選ばなかった。

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  • ジュリアン・ナーゲルスマンはドイツサッカー連盟（DFB）を去るのか？

    パラグアイ戦の屈辱的な敗退を受け、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマン氏の解任を求める声が強まっている。契約は2028年の欧州選手権まで有効で、本人は辞任を否定している。

    後任候補にはユルゲン・クロップの名が繰り返し挙がっており、SkyによるとDFBが早期に契約を解除すれば就任する用意があるという。