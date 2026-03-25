ドイツ代表でプレーしたいと考えている可能性があるため：元バイエルンのFWランドン・ドノバン、米国代表からブンデスリーガの選手を排除したい意向

バンクスは長年にわたり米国の各年代別代表チームでプレーしており、現在はU-20代表選手である。9月には初めてA代表の招集メンバー入りを果たしたが、日本との親善試合では出場機会を得られなかった。その後、ポチェッティーノ監督はこの10代の選手を9月と10月の親善試合には招集しなかった。しかし今回は、アルゼンチン人監督がバンクスを招集したものの、彼は辞退した。

ドノバンはこれに憤り、『Unfiltered Soccer Podcast』で元チームメイトのティム・ハワードと共に、何らかの措置を取るよう求めた。「協会、特にこうした決定を下すマット・クロッカー（米国サッカー連盟テクニカルディレクター、編注）の立場から言えば、もし自分の国のためにプレーしたくないという選手がいるなら――さようなら！ もうお別れだ！」

さらに、代表戦157試合に出場したドノバンは、バンクスについて次のように語った。「彼に腹を立てているわけではない。彼には彼なりの決断をする権利がある。だが、もうどうでもいい。もし彼がアメリカ代表でプレーしたくないというのなら、わかった、それでいい！」