米国代表の最多出場記録保持者ランドン・ドノバン（44）の意向通りになれば、ブンデスリーガのノアカイ・バンクス（19、FCアウクスブルク）は、今後米国代表のユニフォームを着用することはなくなるだろう。 FCバイエルンやバイエル・レバークーゼンでプレーした元FWは、バンクスが、ベルギーやポルトガルとの親善試合が行われる現在の代表戦期間に向けた、マウリシオ・ポチェッティーノ米国代表監督からの招集を断ったことに腹を立てている。
翻訳者：
ドイツ代表でプレーしたいと考えている可能性があるため：元バイエルンのFWランドン・ドノバン、米国代表からブンデスリーガの選手を排除したい意向
バンクスは長年にわたり米国の各年代別代表チームでプレーしており、現在はU-20代表選手である。9月には初めてA代表の招集メンバー入りを果たしたが、日本との親善試合では出場機会を得られなかった。その後、ポチェッティーノ監督はこの10代の選手を9月と10月の親善試合には招集しなかった。しかし今回は、アルゼンチン人監督がバンクスを招集したものの、彼は辞退した。
ドノバンはこれに憤り、『Unfiltered Soccer Podcast』で元チームメイトのティム・ハワードと共に、何らかの措置を取るよう求めた。「協会、特にこうした決定を下すマット・クロッカー（米国サッカー連盟テクニカルディレクター、編注）の立場から言えば、もし自分の国のためにプレーしたくないという選手がいるなら――さようなら！ もうお別れだ！」
さらに、代表戦157試合に出場したドノバンは、バンクスについて次のように語った。「彼に腹を立てているわけではない。彼には彼なりの決断をする権利がある。だが、もうどうでもいい。もし彼がアメリカ代表でプレーしたくないというのなら、わかった、それでいい！」
- Getty Images Sport
ノアカイ・バンクスはホノルルで生まれた
バンクスはセンターバックとして大きな才能を持つ選手と見なされている。FCアウクスブルクでは彼を高く評価しており、現在ではレギュラーとして定着し、今シーズンは同クラブで22試合に出場している。バンクスはドイツ人の母とアメリカ人の父の間に、ホノルルで生まれた。8歳の時にドイツに移住し、2015年にTSVディートマンズリードからFCAのユースチームに移籍した。
ブンデスリーガでの活躍により、バンクスはアメリカ代表の注目を集めている。しかし、身長193cmの右利きである彼は、ドイツ代表（DFB）でプレーする可能性も十分にある。彼は決断をためらっており、母国でも開催される予定のW杯本大会は、彼にとって決定的な理由にはなっていない。「まだ決めかねている。W杯が控えていることは分かっている。 でも、僕には長いキャリアが待っているから、一つの大会だけで決めたくないんだ。」
現時点でDFBによる具体的な働きかけは知られていないが、数週間前に『キッカー』誌は、彼がU-21代表監督のアントニオ・ディ・サルヴォの「レーダー」に捉えられたと報じていた。
- Getty
ランドン・ドノバン：「それはデタラメだ」
バンクスは、この「重要な決断」を自分一人で下すのではなく、「家族や、私にとって大切な数人の人たちと相談して」下したいと語った。「期限は設けないつもりだ。時間をかけて、じっくりと決断したい」
しかし、ランドン・ドノヴァンによれば、もはやその必要はないという。「もし彼がドイツ人としてのアイデンティティを強く感じているなら、それでいい。 私はいつも、こうした決断は情熱に導かれるべきだと言ってきた。もし彼が米国代表の一員になりたいなら、それは明白なはずだ。彼はユース時代を含め、多くの合宿に参加してきた。協会は長い間、彼を招致しようと努力してきた。それなのに、まるで我々が彼に『この国のためにプレーしてくれ』と懇願しているかのように見える。それは馬鹿げている。」
FCアウクスブルクでのノアカイ・バンクスのプロとしての成績：
出動 30 90分以上の出場 14 得点 1 アシスト 1 イエローカード 10