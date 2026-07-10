ノイアーは復帰の条件として、ワールドカップのGK陣にウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを出場資格のない「練習用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。

2024年の自国開催欧州選手権では、ニュベルは不運な事情により出場を逃していた。当時、ナゲルスマン監督はノイアー、バウマン、マルク・アンドレ・テル・ステゲン、そしてニュベルを暫定招集リストに名を連ねさせていた。当初は4人全員を欧州選手権に帯同する計画だった。しかし、ノイアーの強い要望があったとされるため、最終的にニュベルは招集から外された。