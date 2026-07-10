Ranの報道によると、数か月の議論と否定を経て、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はワールドカップ直前に40歳のノイアーを復帰させた。これにより、予選で正GKだったオリバー・バウマン（36）は控えに回った。ナーゲルスマンとGKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは事前にバウマンに正GKを約束していた。
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ドイツ代表でナーゲルスマンの独断的行動を受け、アシスタントコーチがW杯前に辞任を検討していた。
報道によると、クローネンベルクはナゲルスマンがノイアーの復帰を検討していたことを知らなかった。ナゲルスマンの独断とバウマンへの対応に怒り、一時辞任も考えた。クローネンベルクは2021年、フリック監督の下でドイツ代表に加わり、ナゲルスマンより長く職務についている。
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マヌエル・ノイアーは、ヨナス・ウルビグのW杯代表選出を強く推したようだ。
ノイアーは復帰の条件として、ワールドカップのGK陣にウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを出場資格のない「練習用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。
2024年の自国開催欧州選手権では、ニュベルは不運な事情により出場を逃していた。当時、ナゲルスマン監督はノイアー、バウマン、マルク・アンドレ・テル・ステゲン、そしてニュベルを暫定招集リストに名を連ねさせていた。当初は4人全員を欧州選手権に帯同する計画だった。しかし、ノイアーの強い要望があったとされるため、最終的にニュベルは招集から外された。
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アレクサンダー・ニュベルがイスタンブールのベシクタシュへ移籍
ノイアーとニュベルは長年にわたり複雑な関係を続けており、ランはノイアーによる「いじめ」があったと記している。当時23歳だったニュベルは2020年、FCシャルケ04から移籍金なしでミュンヘンへ移籍。スポーツディレクターのハサン・サリハミジッチから出場機会を約束されていたが、ほとんどプレーできなかった。 出場はわずか4試合にとどまり、2021年にASモナコへ2年間、さらにVfBシュトゥットガルトへ3年間レンタルされた。
水曜日、バイエルンはベシクタシュへの移籍を発表し、長引いた混乱に終止符を打った。ノイアーの契約は2027年までで、後継候補ウルビッグがドイツ代表の正GKの座を得る可能性もある。 ノイアーはW杯で期待外れのプレーを見せ、ドイツは16強でパラグアイにPK戦の末敗退した。
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