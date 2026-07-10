Ranの報道によると、数か月の議論と否定を経て、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はワールドカップ直前に40歳のノイアーを代表に復帰させた。これにより、予選で正GKだったオリバー・バウマン（36）は控えに回った。ナーゲルスマン監督とGKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは事前にバウマンに正GKを約束していた。
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ドイツ代表でナーゲルスマンの独断的行動を受け、アシスタントコーチがW杯前に辞任を検討していたという。
報道によると、クローネンベルクはナゲルスマンがノイアーの復帰を検討していたことを知らなかった。ナゲルスマンの独断とバウマンへの対応に怒り、一時辞任も考えた。クローネンベルクは2021年にフリック監督の下で代表入りしており、ナゲルスマンより長く職務についている。
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マヌエル・ノイアーは、ヨナス・ウルビグのW杯代表選出を強く推したようだ。
ノイアーは復帰の条件として、W杯のGK陣にウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを出場資格のない「トレーニング用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。
2024年の自国開催EUROでは、ニュベルは不運な事情で出場機会を逃した。当初ナゲルスマンはノイアー、バウマン、テル・ステゲン、ニュベルの4人を招集する予定だったが、ノイアーの強い要望により最終的にはニュベルを外した。
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アレクサンダー・ニュベルがイスタンブールのベシクタシュへ移籍
ノイアーとニュベルは長年にわたり複雑な関係にある。ランは、ノイアーから「いじめ」があったと記している。2020年、当時23歳のニュベルはシャルケ04から移籍金なしでバイエルン・ミュンヘンへ加入。スポーツディレクターのサリハミジッチから出場機会を約束されていたが、ほとんど出場できなかった。 出場はわずか4試合にとどまり、2021年にレンタル移籍でチームを離れた。まずASモナコへ2年、その後VfBシュトゥットガルトへ3年レンタルされた。
水曜日、バイエルンはこの長引く誤解に終止符を打ち、ニュベルのベシクタシュ移籍を発表した。ノイアーの契約は2027年までで、後継候補ウルビッグがドイツ代表の正GK座を獲得する可能性も高い。 ノイアーはW杯で期待外れのプレーを見せ、ドイツは16強でパラグアイにPK戦の末敗退した。
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