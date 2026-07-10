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Nino Duit

翻訳者：

ドイツ代表でナーゲルスマンの独断が問題となり、アシスタントコーチがW杯前に辞任を検討していたと報じられた。

ワールドカップ
ドイツ
ユリアン・ナーゲルスマン
マヌエル・ノイアー
アレクサンダー・ニューベル

マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰は、予想以上にチーム内に波紋を広げた。報道によると、ノイアーは復帰の条件としてアレクサンダー・ニュベルのW杯代表からの外れを要求。これを受け、GKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは辞任を検討していたという。

Ranの報道によると、数か月の議論と否定を経て、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はワールドカップ直前に40歳のノイアーを代表に復帰させた。これにより、予選で正GKを務めたオリバー・バウマン（36）は控えに回った。ナーゲルスマン監督とGKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは事前にバウマンに正GKを約束していた。

  • 報道によると、クローネンベルクはナゲルスマンがノイアーの復帰を検討していたことを知らなかった。ナゲルスマンの独断とバウマンへの対応に怒り、一時辞任も考えた。クローネンベルクは2021年にフリック監督の下で代表入りしており、ナゲルスマンより長く職務についている。

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    マヌエル・ノイアーは、ヨナス・ウルビグのW杯代表選出を強く推したようだ。

    ノイアーは復帰の条件として、W杯のGK陣にバイエルンの控えウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを試合出場資格のない「トレーニング用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。 

    2024年の自国開催欧州選手権では、ニュベルは不運な事情により出場機会を逃していた。当時、ナゲルスマン監督はノイアー、バウマン、マルク・アンドレ・テル・ステゲン、そしてニュベルを暫定招集リストに名を連ねさせていた。当初は4人全員を欧州選手権に帯同させる計画だった。しかし、ノイアーの強い要望があったとされるため、最終的にニュベルは招集から外された。

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    アレクサンダー・ニュベルがイスタンブールのベシクタシュへ移籍

    ノイアーとニュベルは長年にわたり複雑な関係にあり、ランはノイアーによる「いじめ」があったと記している。当時23歳だったニュベルは2020年、FCシャルケ04から移籍金なしでミュンヘンに移籍したが、スポーツディレクターのハサン・サリハミジッチから出場機会を約束されていたにもかかわらず、ほとんど出場できなかった。 出場はわずか4試合にとどまり、2021年にレンタル移籍でチームを離れた。まずASモナコへ2年間、その後VfBシュトゥットガルトへ3年間レンタルされた。 

    水曜日、バイエルンはこの長引く誤解に終止符を打ち、ニュベルのベシクタシュ（イスタンブール）への移籍を発表した。ノイアーの契約は2027年までで、後継候補にはウルビッグがおり、ドイツ代表の正GKの座も狙える。 ノイアーはワールドカップで期待外れのプレーを見せ、ドイツ代表は16強でパラグアイにPK戦の末敗退した。

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