Ranの報道によると、数か月の議論と否定を経て、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はワールドカップ直前に40歳のノイアーを代表に復帰させた。これにより、予選で正GKを務めたオリバー・バウマン（36）は控えに回った。ナーゲルスマン監督とGKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは事前にバウマンに正GKを約束していた。
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ドイツ代表でナーゲルスマンの独断が問題となり、アシスタントコーチがW杯前に辞任を検討していたと報じられた。
報道によると、クローネンベルクはナゲルスマンがノイアーの復帰を検討していたことを知らなかった。ナゲルスマンの独断とバウマンへの対応に怒り、一時辞任も考えた。クローネンベルクは2021年にフリック監督の下で代表入りしており、ナゲルスマンより長く職務についている。
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マヌエル・ノイアーは、ヨナス・ウルビグのW杯代表選出を強く推したようだ。
ノイアーは復帰の条件として、W杯のGK陣にバイエルンの控えウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを試合出場資格のない「トレーニング用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。
2024年の自国開催欧州選手権では、ニュベルは不運な事情により出場機会を逃していた。当時、ナゲルスマン監督はノイアー、バウマン、マルク・アンドレ・テル・ステゲン、そしてニュベルを暫定招集リストに名を連ねさせていた。当初は4人全員を欧州選手権に帯同させる計画だった。しかし、ノイアーの強い要望があったとされるため、最終的にニュベルは招集から外された。
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アレクサンダー・ニュベルがイスタンブールのベシクタシュへ移籍
ノイアーとニュベルは長年にわたり複雑な関係にあり、ランはノイアーによる「いじめ」があったと記している。当時23歳だったニュベルは2020年、FCシャルケ04から移籍金なしでミュンヘンに移籍したが、スポーツディレクターのハサン・サリハミジッチから出場機会を約束されていたにもかかわらず、ほとんど出場できなかった。 出場はわずか4試合にとどまり、2021年にレンタル移籍でチームを離れた。まずASモナコへ2年間、その後VfBシュトゥットガルトへ3年間レンタルされた。
水曜日、バイエルンはこの長引く誤解に終止符を打ち、ニュベルのベシクタシュ（イスタンブール）への移籍を発表した。ノイアーの契約は2027年までで、後継候補にはウルビッグがおり、ドイツ代表の正GKの座も狙える。 ノイアーはワールドカップで期待外れのプレーを見せ、ドイツ代表は16強でパラグアイにPK戦の末敗退した。
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