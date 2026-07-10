ノイアーは復帰の条件として、W杯のGK陣にバイエルンの控えウルビッグ（22）を3番手として入れるよう要求したと報じられた。 最終的にナゲルスマン監督とノイアーは、ウルビッグを出場資格のない「トレーニング用GK」としてW杯に帯同させるという異例の妥協案で合意。ヌーベルは第3GKの座を維持した。

2024年の自国開催EUROでは、ニュベルは不運な事情で出場機会を逃した。当初ナゲルスマンはノイアー、バウマン、シュテーゲン、ニュベルの4人を招集する予定だったが、ノイアーの強い要望でニュベルは外された。

DFBはSPOXが入手した声明で、クローネンベルクの引退意向報道と、ノイアーがヌーベルを2024年欧州選手権と2026年W杯から外すよう要求したという噂を否定した。