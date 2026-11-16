2002年生まれのウインガーは、縦への突破と加速を披露し、思い切って仕掛けられる余裕も感じさせる圧巻のプレーを見せた。さらにシュートを2度ポストに当て、試合の均衡を破る1-0の先制ゴールも記録。その一撃は、正確さ、技術、力強さが融合した、映像に残るようなゴールだった。前半41分、元ヘルタ・ベルリンのシェルハントはキミッヒのパスを左サイドで受けてボールを収めると、ダンフリースに仕掛けながら右足側へ切り込んだ。そして角度のない位置から、ファーポストを狙うカーブシュートを選択。強烈な一撃は、なすすべのないフェルブルッヘンの背後、ゴール右上隅に突き刺さった。