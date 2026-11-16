ドイツ対オランダは、ユルゲン・クロップが、就任当初の短い調整期間を経てドイツ代表を再び高みへ導くための確かな形をすでに見いだしたと、世界に示した試合だった。チームの軸はハヴァーツとヴィルツという逸材のコンビのまま。しかし、シャビ率いるオランダ代表にとって不名誉な記録となった5-0の一戦で輝いたのは、比較的注目度の低かったグルダ、そして何よりデリー・シェルハントだった。
ドイツ代表でシェルハントが躍動！ クロップの下で開花、ローマも注目する「もはや格安ではない」才能とは
圧巻のプレー、圧巻のゴール！
2002年生まれのウインガーは、縦への突破と加速を披露し、思い切って仕掛けられる余裕も感じさせる圧巻のプレーを見せた。さらにシュートを2度ポストに当て、試合の均衡を破る1-0の先制ゴールも記録。その一撃は、正確さ、技術、力強さが融合した、映像に残るようなゴールだった。前半41分、元ヘルタ・ベルリンのシェルハントはキミッヒのパスを左サイドで受けてボールを収めると、ダンフリースに仕掛けながら右足側へ切り込んだ。そして角度のない位置から、ファーポストを狙うカーブシュートを選択。強烈な一撃は、なすすべのないフェルブルッヘンの背後、ゴール右上隅に突き刺さった。
クロップの下で開花
シェルハントはすでに24歳だが、今回がドイツA代表へのわずか4度目の招集。そしてこの日、代表での公式戦初ゴールも記録した。初招集のきっかけは、ユルゲン・クロップが9月に予告した「試み」だった。招集対象を広げることを選んだクロップは、長い9月の代表活動期間における2回目の試合日程でシェルハントを招集し、セルビア戦で先発としてデビューさせた。それ以降、成長は一気に加速。得た自信はクラブでのプレーにも表れている。
ヘルタにたどり着くまでにベルリンの4クラブを経験
かつて自身の本拠地だったオリンピアシュタディオンで代表初ゴールを決めたことも、異色の歩みをたどってきたシェルハントにとって特別な出来事だ。プロの世界にたどり着くまでには、長い時間を要した。ベルリン生まれのシェルハントは、ヘルタ・ベルリンに実力を認めさせるまで、市内の5つの育成組織（SCCベルリン、テニス・ボルシア・ベルリン、FCヴィクトリア・ベルリン、ベルリナーSC、ヘルタ・ベルリン）を渡り歩いた。
移籍金はわずか約200万ユーロ
ヘルタでプロデビューを果たしたものの、トップチームでの飛躍には苦しみ、最終的に2025年夏、わずか約200万ユーロでフライブルクへ移籍した。多くのクラブにとって魅力的だったその評価額は、今や少なくとも10倍に跳ね上がる見込みだ。以前からシェルハントを視察させているローマなどのクラブにとっては残念な話だろう。
ポジションと持ち味
シェルハントは左サイドから仕掛けることを好む右利きのウインガーだ。ゴールを狙う意識が強く、特に狭いスペースでの極めて素早い動きによって、味方へのクロスや自らのシュートに持ち込むためのスペースをつくり出せる。今季はクロップと、継続的に出場機会を与えるユリアン・シュスターの下で出場時間と信頼を得ており、ここまでブンデスリーガ、DFBポカール、カンファレンスリーグで計8アシスト、3ゴールを記録している。
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