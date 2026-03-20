ドイツ人GKが1本もセーブできなかったにもかかわらず、PKをすべて外してしまった！元BVB監督率いるチームのヨーロッパリーグでのドラマ

試合後、トゥルベルグはデンマークのテレビ局TV2に対し、落胆した様子で次のように語った。「シュートを蹴りたがらない選手もいたから、他の選手が責任を引き受けたんだ。シュートは良くなかったけど、そういうこともあるさ。敗退したのは彼らのせいじゃない。それに、最初の50分間のプレーで負けるよりは、こうして負ける方がマシだ。あの時間帯は、明らかな実力差が見て取れたからね。」

苦い敗退にもかかわらず、トゥルベリは冗談を言う余裕を見せていた。「ダンカン（ラスムッセンアシスタントコーチ、編集部注）に『一体なぜPKの練習をしたんだ？』と聞いたよ。本当にPK戦になるような展開には見えなかったからね。」

ミッティランはヨーロッパリーグのリーグステージを圧倒的な3位で終えていたが、それでも、昨冬と昨夏に3億ユーロ以上を移籍金に投じ（収入は2億ユーロ強）、デンマークのチームにとっては夢のような世界にいるプレミアリーグのクラブとの対戦に、アンダードッグとして臨んだ。

一方、リーグ戦では、ミッティランは（苦境にあるFCコペンハーゲンとは異なり）チャンピオンズラウンドに進出している。しかし、週末の開幕戦で2位のミッティランはFCノアシェランに0-1で敗れ、首位のオーフスGFとの差は5ポイントとなった。