ノッティンガム・フォレストとのPK戦の際、マイク・トゥルベリ監督率いるFCミッティランのキッカーたちは、3回のチャンスのうち1本もゴールに決めることができないという、痛恨の失態を犯してしまった。
翻訳者：
ドイツ人GKが1本もセーブできなかったにもかかわらず、PKをすべて外してしまった！元BVB監督率いるチームのヨーロッパリーグでのドラマ
奇妙なことに、ノッティンガムのGKステファン・オルテガは、3本のPKのいずれもセーブする必要がなかった。チョ・ゲソンとアラル・シムシルは、それぞれ左のポストに当てた。0対3となった時点で、エドワード・チルフィヤもプレッシャーに負けてしまい、踏み込んだ足が滑り、後ろに倒れながらボールをゴール上に打ち上げてしまった。こうして、3本目のPKで勝負は決した。
先週のホームでの第1戦はミッティランが1-0で勝利していたが、アウェイでのプレッシャーは明らかに大きすぎたようだ。ノッティンガムは90分終了時点で2-1とリードし、延長戦では得点の動きはなかった。
- AFP
トゥルベルクは冗談めかして言った。「一体全体、なぜPKの練習をしたんだ？」
試合後、トゥルベルグはデンマークのテレビ局TV2に対し、落胆した様子で次のように語った。「シュートを蹴りたがらない選手もいたから、他の選手が責任を引き受けたんだ。シュートは良くなかったけど、そういうこともあるさ。敗退したのは彼らのせいじゃない。それに、最初の50分間のプレーで負けるよりは、こうして負ける方がマシだ。あの時間帯は、明らかな実力差が見て取れたからね。」
苦い敗退にもかかわらず、トゥルベリは冗談を言う余裕を見せていた。「ダンカン（ラスムッセンアシスタントコーチ、編集部注）に『一体なぜPKの練習をしたんだ？』と聞いたよ。本当にPK戦になるような展開には見えなかったからね。」
ミッティランはヨーロッパリーグのリーグステージを圧倒的な3位で終えていたが、それでも、昨冬と昨夏に3億ユーロ以上を移籍金に投じ（収入は2億ユーロ強）、デンマークのチームにとっては夢のような世界にいるプレミアリーグのクラブとの対戦に、アンダードッグとして臨んだ。
一方、リーグ戦では、ミッティランは（苦境にあるFCコペンハーゲンとは異なり）チャンピオンズラウンドに進出している。しかし、週末の開幕戦で2位のミッティランはFCノアシェランに0-1で敗れ、首位のオーフスGFとの差は5ポイントとなった。
トゥルベルクはBVBで6年間プレーした――オルテガは今回もドイツ代表メンバーから外れた
トゥルベルグは、ボルシア・ドルトムントのユース部門で6年間指導した後、昨年9月からミッティランの監督を務めている。2025年初頭には、40歳の彼が暫定監督として3試合を指揮し、BVBを2勝1分けに導いた。その後任にはニコ・コヴァチが就任した。
オルテガとノッティンガムが準々決勝で対戦するのは、ベスト16でVfBシュトゥットガルトを破ったFCポルトだ。33歳のオルテガは、ワールドカップ招集の可能性を残すためという理由もあり、冬の移籍市場でマンチェスター・シティからこの名門クラブへ移籍した。しかし、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が発表した3月の代表メンバーには、かつてビーレフェルトに所属していた彼の姿はなかった。 彼が最後にドイツ代表メンバーに名を連ねたのは、約1年前のネーションズリーグ準々決勝だったが、出場機会はなかった。
マイク・タルバーグ：監督としての経歴と成績
駅 期間 試合 平均得点 BVB II 2019年から2020年 25 1.36 BVB U19 ユースリーグ 2020年～2024年 31 1.55 BVB U19 2020年から2025年 103 2.44 BVB（暫定監督） 2025年（1月22日～2月2日） 3 2.33 BVB U19 2025年（2月3日～6月30日） 11 1.73 BVB II 2025年（5月5日～9月1日） 8 1.00 FCミッティラン 2025年～現在 30 2.00