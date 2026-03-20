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Mike TullbergGetty
Tim Ursinus

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ドイツ人GKが1本もセーブできなかったにもかかわらず、PKをすべて外してしまった！元BVB監督率いるチームのヨーロッパリーグでのドラマ

ヨーロッパリーグのラウンド16第2戦において、BVBの元監督が率いるチームは劇的な形で敗退した。

ノッティンガム・フォレストとのPK戦の際、マイク・トゥルベリ監督率いるFCミッティランのキッカーたちは、3回のチャンスのうち1本もゴールに決めることができないという、痛恨の失態を犯してしまった。

  • 奇妙なことに、ノッティンガムのGKステファン・オルテガは、3本のPKのいずれもセーブする必要がなかった。チョ・ゲソンとアラル・シムシルは、それぞれ左のポストに当てた。0対3となった時点で、エドワード・チルフィヤもプレッシャーに負けてしまい、踏み込んだ足が滑り、後ろに倒れながらボールをゴール上に打ち上げてしまった。こうして、3本目のPKで勝負は決した。 

    先週のホームでの第1戦はミッティランが1-0で勝利していたが、アウェイでのプレッシャーは明らかに大きすぎたようだ。ノッティンガムは90分終了時点で2-1とリードし、延長戦では得点の動きはなかった。 

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    トゥルベルクは冗談めかして言った。「一体全体、なぜPKの練習をしたんだ？」

    試合後、トゥルベルグはデンマークのテレビ局TV2に対し、落胆した様子で次のように語った。「シュートを蹴りたがらない選手もいたから、他の選手が責任を引き受けたんだ。シュートは良くなかったけど、そういうこともあるさ。敗退したのは彼らのせいじゃない。それに、最初の50分間のプレーで負けるよりは、こうして負ける方がマシだ。あの時間帯は、明らかな実力差が見て取れたからね。」

    苦い敗退にもかかわらず、トゥルベリは冗談を言う余裕を見せていた。「ダンカン（ラスムッセンアシスタントコーチ、編集部注）に『一体なぜPKの練習をしたんだ？』と聞いたよ。本当にPK戦になるような展開には見えなかったからね。」 

    ミッティランはヨーロッパリーグのリーグステージを圧倒的な3位で終えていたが、それでも、昨冬と昨夏に3億ユーロ以上を移籍金に投じ（収入は2億ユーロ強）、デンマークのチームにとっては夢のような世界にいるプレミアリーグのクラブとの対戦に、アンダードッグとして臨んだ。

    一方、リーグ戦では、ミッティランは（苦境にあるFCコペンハーゲンとは異なり）チャンピオンズラウンドに進出している。しかし、週末の開幕戦で2位のミッティランはFCノアシェランに0-1で敗れ、首位のオーフスGFとの差は5ポイントとなった。

  • トゥルベルクはBVBで6年間プレーした――オルテガは今回もドイツ代表メンバーから外れた

    トゥルベルグは、ボルシア・ドルトムントのユース部門で6年間指導した後、昨年9月からミッティランの監督を務めている。2025年初頭には、40歳の彼が暫定監督として3試合を指揮し、BVBを2勝1分けに導いた。その後任にはニコ・コヴァチが就任した。 

    オルテガとノッティンガムが準々決勝で対戦するのは、ベスト16でVfBシュトゥットガルトを破ったFCポルトだ。33歳のオルテガは、ワールドカップ招集の可能性を残すためという理由もあり、冬の移籍市場でマンチェスター・シティからこの名門クラブへ移籍した。しかし、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督が発表した3月の代表メンバーには、かつてビーレフェルトに所属していた彼の姿はなかった。 彼が最後にドイツ代表メンバーに名を連ねたのは、約1年前のネーションズリーグ準々決勝だったが、出場機会はなかった。

  • マイク・タルバーグ：監督としての経歴と成績

    期間試合平均得点
    BVB II2019年から2020年251.36
    BVB U19 ユースリーグ2020年～2024年311.55
    BVB U192020年から2025年1032.44
    BVB（暫定監督）2025年（1月22日～2月2日）32.33
    BVB U192025年（2月3日～6月30日）111.73
    BVB II2025年（5月5日～9月1日）81.00
    FCミッティラン2025年～現在302.00