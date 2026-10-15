ドイツ人の正確な一撃！ ヴォルテマーデがボレーでユヴェントスを同点に追いつかせ、決勝点を挙げたコロ・ムアニとの連係を称賛

ドイツ人FWニック・ヴォルテマーデが主役を務め、ユヴェントスはヨーロッパリーグでセルタ・ビーゴに後半の逆転劇で2-1と勝利した。ヴォルテマーデは58分、右足の見事なボレーをゴール隅に決め、ウーゴ・アルバレスの先制点を帳消しにした。

ガリシアでの前半に苦しんだユヴェントスだったが、相手に当たって軌道が変わったトゥーン・コープマイネルスのクロスをヴォルテマーデが確実に仕留め、同点に追いついた。

その後、ランダル・コロ・ムアニが後半アディショナルタイムにヘディングで決勝点を挙げ、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームの逆転勝利を完成させた。