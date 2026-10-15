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ドイツ人の正確な一撃！ ヴォルテマーデがボレーでユヴェントスを同点に追いつかせ、決勝点を挙げたコロ・ムアニとの連係を称賛
ヴォルテマーデのボレーを機に、ユヴェントスがスペインで反撃
ドイツ人FWニック・ヴォルテマーデが主役を務め、ユヴェントスはヨーロッパリーグでセルタ・ビーゴに後半の逆転劇で2-1と勝利した。ヴォルテマーデは58分、右足の見事なボレーをゴール隅に決め、ウーゴ・アルバレスの先制点を帳消しにした。
ガリシアでの前半に苦しんだユヴェントスだったが、相手に当たって軌道が変わったトゥーン・コープマイネルスのクロスをヴォルテマーデが確実に仕留め、同点に追いついた。
その後、ランダル・コロ・ムアニが後半アディショナルタイムにヘディングで決勝点を挙げ、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームの逆転勝利を完成させた。
- SportPix UK
ストライカー、さらなる高みを目指す中で自信が高まったと明かす
試合後、Movistar+の取材に応じたヴォルテマーデは、終盤に手にした勝利がチームの士気にとって持つ意味を強調した。「重要な勝利だ。特に最後に得点して勝てたのは大きい。チームにとっても、僕たちの自信にとっても重要だ」と語った。
「勝ててとてもうれしい。今夜は良いプレーもできたが、もちろんもっと良くできる」
「ゴールを決められてうれしい。ストライカーに自信を与えてくれるのは間違いないし、もっとチームの力になれるよう成長し続けたい」
ヴォルテマーデ、コロ・ムアニとの深まりつつある連係を称賛
ヴォルテマーデは、同じく得点を挙げたコロ・ムアニのゴールも喜び、2人のフィジカル面での存在感が相手の守備陣に大きな戦術的問題をもたらすと指摘した。「コロ・ムアニと一緒にプレーするのは楽しい」とヴォルテマーデは語った。
「2人でペナルティーエリアに入ると、相手は守るのが難しくなる。彼のゴールもとてもうれしい」
試合終盤、ユヴェントスはセルタのゴールエリアに繰り返し圧力をかけた。2人の攻撃での連係が決め手となった。
- AFP
欧州での挑戦を見据えて
ヴォルテマーデは豪快な一撃でユヴェントスでの欧州大会初ゴールを挙げ、自身の勢いをさらに強めようとしている。
ユヴェントスはヨーロッパリーグ第3節でレンヌをホームに迎え、勝利の流れを維持したいところだ。
一方、セルタ・ビーゴはグループステージ初勝ち点を求めてセルティックとのアウェー戦に臨むにあたり、気持ちを切り替えなければならない。
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