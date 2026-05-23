後半開始時、VfBシュトゥットガルトのファン席から巨大な「×印」付きDFBロゴの横断幕がスタンドを巡り、直径約15メートルもあるその幕はベルリン・オリンピアスタジアムの反対側、バイエルン席まで届いた。
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ドイツサッカー連盟（DFB）に抗議！バイエルンとシュトゥットガルトのファンがカップ決勝で団結
直後、メインスタンドのロゴは警備員が取り外し、地下通路へ運んだ。エンブレムの下には「原告、裁判官、死刑執行人」と書かれていた。
さらに、南のライバル同士である両チームのサポーターも横断幕で抗議した。FCB側は「大ライバルが一致団結：くたばれ、DFB」、VfB側は「お前たちが象徴するすべてに立ち向かう」と掲げた。
さらにスタンドからは数分間「クソDFB」のチャントが響き、バイエルンとVfBのファンは時折掛け合い歌い、一致団結した。
- AFP
DFBカップ決勝の法外なチケット価格に、バイエルンとVfBのファンから抗議の声が上がっている
抗議の理由は、DFBが首都で開催するカップ決勝のチケット料金が法外だったためだ。 「45ユーロ（ファンカテゴリー）、80ユーロ（カテゴリー3）、150ユーロ（カテゴリー2）、195ユーロ（カテゴリー1）という価格設定は、またしても法外だ」と批判した。 座席表を見ると、スタジアムの広い範囲が高額なカテゴリー1と2に区分されている」と試合前にFCバイエルンのファン団体「クラブNo.12」が声明で指摘した。
最も安いカテゴリー45ユーロのチケットは枚数が少なすぎた。 「DFBは通常、生徒や学生に割引を提供しているにもかかわらず、威信をかけたこのカップ決勝戦では最大収益を追及し、社会的責任を忘れている」とクラブNo.12は続けた。
その後、両チームのサポーター席で発煙筒が燃やされ、煙で視界が悪化したため試合は約1時間後に一時中断された。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合日程
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7月25日
SVヴェーエン・ヴィースバーデン vs. FCバイエルン
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8月4日
済州SK FC－FCバイエルン
親善試合
8月7日
FCバイエルン - アストン・ヴィラ
親善試合
8月15日
FCバイエルン - RBライプツィヒ
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