直後、メインスタンドのロゴは警備員が取り外し、地下通路へ運んだ。エンブレムの下には「原告、裁判官、死刑執行人」と書かれていた。

さらに、南のライバル同士である両チームのサポーターも横断幕で抗議した。FCB側は「大ライバルが一致団結：くたばれ、DFB」、VfB側は「お前たちが象徴するすべてに立ち向かう」と掲げた。

さらにスタンドからは数分間「クソDFB」のチャントが響き、バイエルンとVfBのファンは時折掛け合い歌い、一致団結した。