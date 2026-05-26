VfBシュトゥットガルトのジェイミー・ルーウェリングは、米国、カナダ、メキシコで開催される大会で、由緒ある背番号9を着用する。この番号は本来センターフォワード用で、直近ではニクラス・フュルクルグが着用したが、彼は今回のW杯代表には選ばれなかった。
両ウイングを務めるレウェリングは、シュトゥットガルトでは18番を着けている。
VfBシュトゥットガルトのジェイミー・ルーウェリングは、米国、カナダ、メキシコで開催される大会で、由緒ある背番号9を着用する。この番号は本来センターフォワード用で、直近ではニクラス・フュルクルグが着用したが、彼は今回のW杯代表には選ばれなかった。
両ウイングを務めるレウェリングは、シュトゥットガルトでは18番を着けている。
代表FWのデニズ・ウンダフ（シュトゥットガルト）は26、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル）は11を背負う。
それ以外では、ドイツサッカー連盟（DFB）とユリアン・ナーゲルスマン監督は大きなサプライズは避けた。
アメリカ、メキシコ、カナダで開催される今大会で代表に復帰するGKマヌエル・ノイアーは、正GKとして背番号1を付ける。控えのホッフェンハイム、オリバー・バウマンは12だ。
ドイツ代表は、ワールドカップ準備期間中に着用していた背番号をそのまま使用している。若手スターのレナート・カールは25番、キャプテンのヨシュア・キミッヒは6番を背負う。第3ゴールキーパーで現在シュトゥットガルトに所属するアレクサンダー・ニュベルには21番が割り当てられた。
ドイツ代表は水曜日、ヘルツォーゲンアウラッハでW杯に向けた準備を開始する。ノイアーはブンデスリーガ最終戦の1.FCケルン戦で負傷し、週末のDFBポカール決勝を欠場した。今季はふくらはぎの筋断裂で3度戦線離脱している。
ナゲルスマン監督は先週、26人の代表メンバーを発表した際、「マヌが持つオーラ、資質、チームにもたらすものは誰もが知っている。彼はチームを助けてくれる」と語った。 2014年ワールドカップ優勝メンバーのノイアーは、2024年欧州選手権で代表を引退。北米大会で2010年以来5度目の出場となる。