VfBシュトゥットガルトのジェイミー・ルーウェリングは、米国、カナダ、メキシコで開催される大会で、由緒ある背番号9を着用する。この番号は本来センターフォワード用で、直近ではニクラス・フュルクルグが着用したが、彼は今回のW杯代表には選ばれなかった。

両ウイングを務めるレウェリングは、シュトゥットガルトでは18番を着けている。



