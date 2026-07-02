ドイツ代表の将来を巡り、波乱が起きている。W杯ではパラグアイとの16強戦でPK戦の末に敗退。ノックアウトステージ進出は2014年以来できなかった。新たなサイクルへ指導陣が刷新される可能性が出てきた。 本大会出場権獲得で契約が2028年6月30日まで自動更新されたものの、ユリアン・ナーゲルスマン監督の立場はかつてなく危うい。
Getty Images Sport
翻訳者：
ドイツサッカー連盟はナゲルスマン監督に辞任を要求。応じなければ解任し、後任にはクロップ氏が内定。
フィウメでの会議
本日、2023年9月からハンス・フリック監督の後任としてドイツ代表を率いる現監督とドイツサッカー連盟幹部が会談し、現状を把握した。 ベルント・ノイエンドルフ、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ、ルディ・フェラー、アンドレアス・レッティヒらが参加し、W杯期間中の選手招集、戦術判断、チームマネジメントなど物議を醸した点を明確にした。 ここ数日、元バイエルン・ミュンヘンの監督であるナゲルスマンの指導方針に対し、選手との対話が極めて乏しく、技術的な判断について説明を怠っているとの批判が相次いでいた。
2026年ワールドカップの最新ニュースをチェック
契約の核心
一方で、『ビルト』紙と『スカイ・ドイツ』によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督は自身の見解を述べ、主力数名のパフォーマンスが期待を下回ったと説明した。 会談後、連盟幹部はナゲルスマンに辞任を勧めた。彼がパラグアイ戦後に示した続投意向を貫き、この提案を拒んだ場合、連盟は彼を解任し、契約満了までの違約金1400万ユーロを支払う。
クロースがドイツ代表を痛烈批判：「世界レベルの選手は一人もいない」
クロップは準備万端だ
一方、ナゲルスマン後任のドイツ代表監督候補として、ユルゲン・クロップの評価が急上昇している。 マインツ、ドルトムント、リヴァプールを率いた経験を持つ彼は、かねてから最有力候補とされ、ドイツサッカー連盟と接触済みで就任の意向を示している。ドイツの主要メディアによると、レッドブルとの契約には代表招集時に解除できる条項があるという。