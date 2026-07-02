ドイツサッカー連盟はナゲルスマン監督に辞任を要求。応じなければ解任し、後任にはクロップ氏が内定。

一方で、『ビルト』紙と『スカイ・ドイツ』によると、ユリアン・ナーゲルスマン監督は自身の見解を述べ、主力数名のパフォーマンスが期待を下回ったと説明した。 会談後、連盟幹部はナゲルスマンに辞任を勧めた。彼がパラグアイ戦後に示した続投意向を貫き、この提案を拒んだ場合、連盟は彼を解任し、契約満了までの違約金1400万ユーロを支払う。





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