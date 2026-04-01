ドイツサッカー史上、前代未聞の出来事！名門クラブがRBライプツィヒに対し奇妙な決定を下す

ライプツィヒは、ドイツ通信社（dpa）の取材に対し、ドイツサッカー界ではおそらく前例のないこの決定についてコメントすることを拒否した。地域リーグ所属の同クラブが、飲料メーカーのレッドブルが資金提供しているクラブに対して抱く恨みは、決して新しいものではない。さらに、伝統を押しつぶすような商業化を理由に、RBLはファン層の間で全国的に嫌われている。

とはいえ、HFCとRBライプツィヒの間には確かに繋がりがあった。ついこの冬、ハレは、寒さによる自チームの練習環境の悪さを理由に、ライプツィヒの暖房付きグラウンドを練習に使用できないか打診し、承諾を得ていた。また、両クラブ間では、レンタル移籍を含め、数名の選手が移籍している。

一方、地元のライバルであるBSGケミー・ライプツィヒはこれに同調していない。同クラブはドイツ通信社（dpa）に対し、決議に向けた動きは計画されていないと伝えた。ロート・ヴァイス・エアフルトやロク・ライプツィヒと同様、この地域リーグ所属のクラブも、冬の寒さが本格化した後は、RBの遥かに優れた練習環境を利用していた。