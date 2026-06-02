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「ドイツより勝算は高い！」――元トッテナムスターがイングランドのW杯展望を分析、トーマス・トゥヘル監督の最大の弱点を指摘
イングランド代表がワールドカップの優勝候補筆頭に挙げられている
元ドイツ代表のフロイント氏は、2026年ワールドカップで母国ドイツよりイングランドが優勝候補だと指摘した。ドイツにはムシアラやヴィルツの才能があるものの、北米開催大会で勝つにはチーム全体の層が薄いという。
フロイントはBetwayに対し、なぜ「スリー・ライオンズ」をドイツ代表（DFBチーム）よりも上位に位置づけたのか、その理由を説明した。「イングランドは選択肢がはるかに多く、トゥヘル監督が26人の最終メンバーを決めるのが難しかった。誰もがそれを認識すべきだ」
「ドイツではまだマティアス・ギンターとサイード・エル・マラのどちらを選ぶかなど、数選手について議論が続いている。だがイングランド代表の選考は、トゥヘルにとってずっと難しいだろう」と語った。
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トゥヘル・ファクターと潜在的な落とし穴
トゥヘル監督の就任でイングランド代表は戦術的に洗練された。しかし、ブンデスリーガやプレミアリーグで彼のキャリアを注視してきた元トッテナム所属のフロイント氏は、主要大会の決勝トーナメントでプレッシャーに耐えられるかは監督と選手の人間関係が鍵になると指摘する。
フロイントは「ドイツ人として、彼がチームをまとめられることを願っている。 彼の弱点は、選手一人ひとりとの関わりだ。その点では、バイエルン・ミュンヘンでのコンパニの方が上手くやっている。W杯では特に重要だ。決勝まで進めば6〜7週間も共に過ごし、26人全員がプレーしたいと考えるからだ」
ドイツの苦境と今後の道
フロイント氏は、ドイツ代表の展望は依然として厳しく、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームと世界トップクラスとの間には大きな差があると指摘する。
リヴァプールのヴィルツがいても、2026年の大会で予想される長距離移動や気象条件を考えると、ブラジルやフランスを倒せるほどチームがバランスを取れていないと指摘する。
「4年前のカタールで私が言った通りだ――我々は優勝できない。 レナート・カール、ムシアラ、ヴィルツといった若手はいるが、イングランドやフランス、スペインのような厚みがない。ブラジルやアルゼンチンにも負ける可能性がある。ドイツ人として勝ちたいが、現実的には難しい」
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イングランド対ドイツ：2026年ワールドカップ開幕戦
ドイツはキュラソー、コートジボワール、エクアドルと同組のグループEに入った。4度優勝したドイツは6月14日、ヒューストンのNRGスタジアムでキュラソーと初戦を迎える。
一方、イングランドはグループLでクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。「スリー・ライオンズ」は6月17日、テキサス州のAT&Tスタジアムでクロアチアと初戦を迎える。
この試合はグループLの首位争いを左右する重要な一戦となる見込みだ。