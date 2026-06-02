「ドイツより勝算は高い！」――元トッテナムスターがイングランドのW杯展望を分析、トーマス・トゥヘル監督の最大の弱点を指摘

元ドイツ代表のフロイント氏は、2026年ワールドカップで母国ドイツよりイングランドが優勝候補だと指摘した。ドイツにはムシアラやヴィルツの才能があるものの、北米開催大会で勝つにはチーム全体の層が薄いという。

フロイントはBetwayに対し、なぜ「スリー・ライオンズ」をドイツ代表（DFBチーム）よりも上位に位置づけたのか、その理由を説明した。「イングランドは選択肢がはるかに多く、トゥヘル監督が26人の最終メンバーを決めるのが難しかった。誰もがそれを認識すべきだ」

「ドイツではまだマティアス・ギンターとサイード・エル・マラのどちらを選ぶかなど、数選手について議論が続いている。だがイングランド代表の選考は、トゥヘルにとってずっと難しいだろう」と語った。