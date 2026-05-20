「ドイツやイタリアのリーグが自分に一番合っている」：BVBがオランダ出身の得点マシンを獲得しようと動いている模様

ノールトホラント・ダグブラッド紙の取材に、マイナンスは複数クラブから関心を寄せられていると認めつつ、詳細は明かさなかった。「まだ時期尚早だ。ドイツかイタリアのリーグが自分に合っていると思う」と語った。

BVBでは今夏、ユリアン・ブラントがフリーで退団するため攻撃的MFのポジションが空く。ドイツではバイエル・レバークーゼンも関心を示している。

彼は2023年、250万ユーロでスパルタ・ロッテルダムからアルクマールに移籍し、すぐに主力となった。 昨夏はPSVへの移籍が濃厚だったがAZが阻止。その代わりに給与アップと今夏の海外ビッグクラブ移籍を約束された。契約は2028年まで。