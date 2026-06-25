翻訳者：
「ドイツへの警告」：エクアドル戦敗北で国際メディアがドイツ代表を批判、優勝候補とは見ていない。
イングランド
デイリー・メール紙：「南米勢が勢いづいた。ニュージャージーでマヌエル・ノイアーのミスが、アンダードッグのエクアドルに勝利をもたらした。」
ガーディアン紙：「ふさわしい勝利だ。ドイツは開始2分で先制したが、エクアドルは運命を拒み、残る88分間（…）で優位に立ち、決勝トーナメント進出を決めた。」
スペイン
マルカ紙：「プラタのゴールデンゴール！『ラ・トリ』は、今大会で調子を落とし、優勝候補としての地位がもはや体に合わなくなったかのようなドイツ相手に、粘り強く戦って巻き返した。」
『AS』紙：「英雄エクアドルは弱ったドイツを破り、土壇場でベスト16へ。過酷な状況でも闘志を燃やした。」
- AFP
「ドイツへの痛烈な教訓――エクアドルは喜びの涙を流す」
エクアドル
エル・ウニベルソ紙：「エクアドルはワールドカップで4度優勝したドイツを2－1で破り、同国にとって歴史的な勝利を収めた。これは『ラ・トリ』が優勝経験国を相手に挙げた初勝利である。」
『ラ・オラ』紙：「エクアドルは今大会で最も完成度の高い試合の一つを見せた。スター軍団を逆転で破り、試合の大半で優位に立ち、激しいプレーと優れたボールコントロールで存在感を示した。我々エクアドル人は再び『何事も可能だ』と証明した。」
イタリア
ガゼッタ・デッロ・スポルト：「エクアドルはドイツに勝ち16強へ。プラタの決勝点、ノイアーは不安定。敗戦で自信も傷ついた。」
スイス
『ブリック』紙：「ドイツへの痛烈な教訓――エクアドルは喜びの涙。ドイツは気にしていないのか？ 彼らはエクアドル戦前からすでにグループ首位を決めていた。しかし、ドイツ代表が全く気にしていないはずがない。今大会でまだ一度も無失点試合を達成できていないことが、彼らを苛立たせている。そしてエクアドル戦でも、それを成し遂げられなかった。それどころか、最終的には2失点まで許してしまった。」
ターゲス・アンツァイガー紙：「ドイツ、エクアドルに足元をすくわれる：ジョーカーのウンダフでさえ防げなかった。夢のようなスタートを切ったドイツだったが、試合の流れを失い、その結果、エクアドルの決勝トーナメント進出を決定づけてしまった。」
- Getty
「ドイツは優勝するには気まぐれすぎるのか？」
オーストリア
『クローネ』紙：「不調のドイツ代表、エクアドルに敗退」
フランス
『レキップ』紙：「コートジボワール戦（2-1）で苦戦した後、チームは方向性を失っている。重要性の低いグループリーグ第3戦が、その方向性を取り戻す上で大きな助けになったとは考えにくい。」
アメリカ
ニューヨーク・タイムズ：「エクアドルがまたも番狂わせ。ドイツは優勝には不安定すぎるのか。本命視されていなかったが、その理由を露呈した。」