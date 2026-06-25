「ドイツへの警告」：エクアドル戦敗北で国際メディアがドイツ代表を批判、優勝候補とは見ていない。

エクアドル

エル・ウニベルソ紙：「エクアドルはワールドカップで4度優勝したドイツを2－1で破り、同国にとって歴史的な勝利を収めた。これは『ラ・トリ』が優勝経験国を相手に挙げた初勝利である。」

『ラ・オラ』紙：「エクアドルは今大会で最も完成度の高い試合の一つを見せた。スター軍団を逆転で破り、試合の大半で優位に立ち、激しいプレーと優れたボールコントロールで存在感を示した。我々エクアドル人は再び『何事も可能だ』と証明した。」

イタリア

ガゼッタ・デッロ・スポルト：「エクアドルはドイツに勝ち16強へ。プラタの決勝点、ノイアーは不安定。敗戦で自信も傷ついた。」

スイス

『ブリック』紙：「ドイツへの痛烈な教訓――エクアドルは喜びの涙。ドイツは気にしていないのか？ 彼らはエクアドル戦前からすでにグループ首位を決めていた。しかし、ドイツ代表が全く気にしていないはずがない。今大会でまだ一度も無失点試合を達成できていないことが、彼らを苛立たせている。そしてエクアドル戦でも、それを成し遂げられなかった。それどころか、最終的には2失点まで許してしまった。」

ターゲス・アンツァイガー紙：「ドイツ、エクアドルに足元をすくわれる：ジョーカーのウンダフでさえ防げなかった。夢のようなスタートを切ったドイツだったが、試合の流れを失い、その結果、エクアドルの決勝トーナメント進出を決定づけてしまった。」