『キッカー』誌やオランダメディアによると、フレッド・ルッテン氏はカリブ海のこの国の監督を即時辞任した。
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ドイツのW杯対戦相手が混乱。選手らの抗議を受け、監督が辞任。
ルッテン前監督の退任は、後任にディック・アドヴォカート氏の復帰を望む選手やスポンサーの抗議を受けたものとされる。アドヴォカート氏は火曜日の記者会見で正式に発表される見込みだ。
ルッテンは協会声明で「チームやコーチ陣の健全なプロ関係を損なう風潮は許されない。よって辞任するのが賢明だ」と述べ、キッカー誌が伝えた。 63歳のルッテンは、ワールドカップ初出場となるオランダ代表を3月の中国戦（0-2）とオーストラリア戦（1-5）の2試合のみ指揮したが、結果が出ず批判されていた。
アドヴォカートは、娘の重病のため辞任した。
これを受け、一部の選手がギルバート・マルティナ会長に、オランダ人のルッテン監督を同胞のアドヴォカート監督に交代させるよう要望。協会は当初ルッテン監督を支持していたが、本人が辞任を決断した。アドヴォカートは昨年キュラソーを初の本大会へ導いたが、重病の娘の介護のため2月に辞任していた。
現在は娘の容体も回復傾向にあるため、W杯出場に支障はないと見られる。 78歳の新監督は、2010年大会で72歳だったオットー・レーハーゲル（当時ボルシア・メンヒェングラートバッハ監督）を超え、W杯史上最年長監督となる。キュラソーは6月14日にドイツと初戦を戦い、21日にエクアドル、25日にコートジボワールと対戦する。