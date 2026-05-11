ルッテン前監督の退任は、後任にディック・アドヴォカート氏の復帰を望む選手やスポンサーの抗議を受けたものとされる。アドヴォカート氏は火曜日の記者会見で正式に発表される見込みだ。

ルッテンは協会声明で「チームやコーチ陣の健全なプロ関係を損なう風潮は許されない。よって辞任するのが賢明だ」と述べ、キッカー誌が伝えた。 63歳のルッテンは、ワールドカップ初出場となるオランダ代表を3月の中国戦（0-2）とオーストラリア戦（1-5）の2試合のみ指揮したが、結果が出ず批判されていた。