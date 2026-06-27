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ドイツの評論家やメディアがベテランGKを批判する中、マヌエル・ノイアーはエクアドル戦敗北の責任を否定した。
ノイアー、痛手となった敗戦の責任を否定
ノイアーは、エクアドルに1-2で敗れた試合で、ドイツの決勝点を許したのは自身の責任だという指摘を一蹴した。77分にゴンサロ・プラタが決めた決勝点について責任を認めるか問われた40歳のノイアーは、自分は責められるべきではないと主張し、きっぱりとした返答をした。 このゴールは、ペナルティエリア内で折り返されたボールをプラタがヨナタン・ターの前に割り込んで至近距離で押し込んだものだった。ボールがエリア内を横切る際、ノイアーは躊躇しているように見え、試合後には彼のポジショニングや判断力に対して広範な批判が寄せられた。
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ノイアーとナゲルスマンがゴールキーパーの役割を擁護
ノイアーは自身の行動を擁護し、なぜ自分のポジション取りが正しかったと考えるのかを説明した。
「ゴールキーパー経験があれば、ボールに対してあの位置を取る必要があるのは分かるはずだ」とノイアーは試合後に語った。「ただキャッチしたかった。それが最も安全な方法だった。もし胸の高さでキャッチしていれば、オウンゴールになっていただろう。」
その失点について責任を感じるかと問われると、彼はきっぱりと「いいえ」と答えた。
敗戦後、ナゲルスマン監督も「これまでGKが活躍を迫られる試合は一度もなかった。事前に守備を固めるべきだった。GKにとっては極めて報われない状況だ」とキャプテンを擁護した。
ドイツ代表のゴールキーパー起用を巡り、批判が高まっている
ノイアーの自信とは裏腹に、批判は高まるばかりだ。元ドイツ代表主将マテウスは、ベテランのプレーに疑問を呈し、「重要な場面で慎重すぎた」と指摘した。
「彼はためらいがちで、臆病だった。我々が知るノイアーではない」とWaz紙に語った。
批判は単なる1つのミスにとどまらない。ノイアーはグループリーグ3試合で4失点し、各試合で最初の枠内シュートを許している。2年間の代表離脱を経て正ゴールキーパーに復帰したことも、予選や米国との最終調整試合で好パフォーマンスを見せたにもかかわらず外されたオリバー・バウマンの存在もあり、再び議論を呼んでいる。
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ナゲルスマンへの批判が高まっている
ナゲルスマン監督はノイアーを支持しているが、ドイツ代表GKの序列を巡る議論は収まらない。ベスト32進出が近づくにつれ、ベテランGKの起用はさらに厳しく注目される。監督は姿勢を変えていないが、エクアドル戦の敗北で、評論家やメディアの圧力は高まりそうだ。