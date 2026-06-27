ドイツの評論家やメディアがベテランGKを批判する中、マヌエル・ノイアーはエクアドル戦敗北の責任を否定した。

ノイアーは自身の行動を擁護し、なぜ自分のポジション取りが正しかったと考えるのかを説明した。

「ゴールキーパー経験があれば、ボールに対してあの位置を取る必要があるのは分かるはずだ」とノイアーは試合後に語った。「ただキャッチしたかった。それが最も安全な方法だった。もし胸の高さでキャッチしていれば、オウンゴールになっていただろう。」

その失点について責任を感じるかと問われると、彼はきっぱりと「いいえ」と答えた。

敗戦後、ナゲルスマン監督も「これまでGKが活躍を迫られる試合は一度もなかった。事前に守備を固めるべきだった。GKにとっては極めて報われない状況だ」とキャプテンを擁護した。