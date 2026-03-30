ドイツの若きスターがギラッシの後継者となるか？BVBが大型補強を画策中とみられる

それによると、現在クラブ・ブルージュに所属するトレソルディの代理人は、すでにスペイン、イタリア、ドイツのクラブと非公開で交渉を進めているという。当時は具体的なクラブ名は明かされなかったが、現在は状況が異なっている。

BVBに加え、ブンデスリーガからはバイエル・レバークーゼンも関心を示しているが、これはクリスティアン・コファネが退団した場合に限られるようだ。プレミアリーグからは、アーセナルとトッテナムがトレソルディと関連付けられている。

スカイによると、ドイツU-21代表のこの選手は、2500万～3000万ユーロの移籍金で獲得可能だという。この金額は、もしセルフー・ギラシーが夏にクラブを去るならば、BVBにとって十分に現実的なものとなるだろう。なぜなら、その場合、BVBはこのトップストライカーの退団により、少なくとも3500万ユーロの収入を得ることになるからだ。