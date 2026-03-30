スカイの報道によると、ボルシア・ドルトムント（BVB）はニコロ・トレソルディの獲得に関心を示しているという。数日前、同有料テレビ局は、この21歳の選手が裏でキャリアの次のステップを計画しており、夏にはチャンピオンズリーグに出場するクラブへの移籍を希望していると報じていた。
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ドイツの若きスターがギラッシの後継者となるか？BVBが大型補強を画策中とみられる
それによると、現在クラブ・ブルージュに所属するトレソルディの代理人は、すでにスペイン、イタリア、ドイツのクラブと非公開で交渉を進めているという。当時は具体的なクラブ名は明かされなかったが、現在は状況が異なっている。
BVBに加え、ブンデスリーガからはバイエル・レバークーゼンも関心を示しているが、これはクリスティアン・コファネが退団した場合に限られるようだ。プレミアリーグからは、アーセナルとトッテナムがトレソルディと関連付けられている。
スカイによると、ドイツU-21代表のこの選手は、2500万～3000万ユーロの移籍金で獲得可能だという。この金額は、もしセルフー・ギラシーが夏にクラブを去るならば、BVBにとって十分に現実的なものとなるだろう。なぜなら、その場合、BVBはこのトップストライカーの退団により、少なくとも3500万ユーロの収入を得ることになるからだ。
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BVB：セルフー・ギラッシは今夏に退団するのだろうか？
ドイツ紙『Bild』によると、このギニア人選手の移籍条項はまさにこの金額帯にあるとされるが、これは欧州のトップクラブであるレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、リヴァプールにのみ適用されるものだという。
現時点でこれらのクラブからの具体的な関心は報じられていないが、ACミランとトッテナムが30歳の同選手の獲得に関心を示しているという。さらに、ギラッシーの兄兼代理人は、彼のキャリア最後の大型契約を実現させるため、すでにこの夏、資金力のあるサウジアラビアのクラブに積極的にオファーを出していたとされる。
上記のケースにおいて、ギラシーが2028年まで契約を結んでいるボルシア・ドルトムント（BVB）は、移籍金について自由に交渉することができ、もしこのストライカーが移籍を希望した場合、主導権を握ることになる。ドイツ紙『Bild』によると、ギラシーは自身の将来について、シーズン終了後、つまり早くて5月末になってから決定を下す意向だという。
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トレソルディはキャリア最高のシーズンを送っている――しかし、ドイツ代表には一度も招集されないのだろうか？
一方、トレソルディは、まだ若く短いキャリアの中で、すでに最高のシーズンを送っている。今年の夏にハノーファー96からブルッヘへ移籍し、2029年までの契約を結んだ彼は、すぐにチームに溶け込み、大活躍を見せている。 公式戦48試合で現在14ゴール5アシストを記録しており、さらに初めてチャンピオンズリーグの舞台にも立ち、そこでもその実力を証明している（10試合で3ゴール）。
その活躍は、国際的な名門クラブだけでなく、他の主要な代表チームからも注目を集めている。トレソルディはU-19以降、ドイツのすべてのユース代表を経験してきたが、A代表での出場経験はまだない。そのため、報道によると、現在アルゼンチンとイタリアのサッカー協会が彼を勧誘しているという。 トレソルディはカリアリ生まれで、母親はアルゼンチン出身だ。しかし、トレソルディ自身は依然としてドイツ代表でのキャリアを最優先しているという。
アントニオ・ディ・サルヴォ監督率いるU-21代表にとって、トレソルディはまさに「生命線」のような存在だ。現在進行中の欧州選手権予選では、6試合で6ゴールを記録している。直近では北アイルランド戦で2得点を挙げ、火曜日にはギリシャとの「欧州選手権出場権をかけた頂上決戦」が控えている。
ニコロ・トレソルディ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト ハノーファー96 80 14 6 クラブ・ブルッヘ 48 17 5