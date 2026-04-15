選手が入場すると、3層のスタンドを覆う巨大ユニフォームが掲出され、そこから伸びた2本の手がCLボールを握り、「すべては我々の手の中」と表示された。
キックオフ45分前には、組織化されたサポーターが歌い、スタジアムは熱気に包まれた。ゲートもいつもより早く開いた。
選手が入場すると、3層のスタンドを覆う巨大ユニフォームが掲出され、そこから伸びた2本の手がCLボールを握り、「すべては我々の手の中」と表示された。
キックオフ45分前には、組織化されたサポーターが歌い、スタジアムは熱気に包まれた。ゲートもいつもより早く開いた。
試合前、スペイン紙『マルカ』は「ドイツの地獄」がレアルを待ち受けていると報じた。ヨシュア・キミッヒは水曜の夜、ファンに赤い服でスタジアムに集まるよう呼びかけた。
「ファンの皆さん、こんにちは！シーズンはいよいよ勝負の局面へ。選手も皆さんも、この瞬間を夢見てきたはず。だからこそ、皆さんの力が必要です！私たちは全力を尽くし、限界まで挑みます。赤のユニフォームを着てスタジアムに集まり、一緒に盛り上がりましょう！」――これは、記録的な優勝回数を誇るクラブの公式アカウントがソーシャルメディアで発信した呼びかけだった。
バイエルンは第1戦の2-1勝利の勢いを受け、第2戦に臨んだ。ヴィンセント・コンパニー監督は先週と同じ先発を選んだ。トム・ビショフはふくらはぎの軽傷で直前に欠場し、レナート・カールとスヴェン・ウルライヒも負傷で欠けた。
一方、レアルのアルヴァロ・アルベロア監督はベルナベウでの敗戦を受け4選手を変更。これにより、レアルのCL史上初めてスペイン人選手が先発から外れた。