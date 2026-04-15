選手が入場すると、3層のスタンドを覆う巨大ユニフォームが掲出され、そこから伸びた2本の手がCLボールを握り、「すべては我々の手の中」と表示された。

キックオフ45分前には、組織化されたサポーターが歌い、スタジアムは熱気に包まれた。ゲートもいつもより早く開いた。