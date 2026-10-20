レアル・マドリーのDFイブラヒマ・コナテが、RBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を前に、火曜日にシウダー・レアル・マドリードでチームを代表して会見に臨んだ。 ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは、インテルとローマに勝利したのに続き、欧州大会での全勝を維持すべく第3節に臨む。

2017年から2021年までライプツィヒで66試合に出場し、その後スペインに渡ったコナテにとって、この一戦は個人的に大きな意味を持つ。

「明日は古巣と対戦するので、私にとって非常に特別な試合です」とコナテは語った。「かつてのチームメイトに会えるのはとてもうれしいです。私たちは明日勝って、上位8チームに入るための好位置につけたいと思っています」