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ドイツの古巣と再会！ モウリーニョが完璧を目指す中、元ライプツィヒのコナテとディオマンデが古巣を苦しめる構え
コナテ、サンティアゴ・ベルナベウでの感慨深い再会に備える
レアル・マドリーのDFイブラヒマ・コナテが、RBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を前に、火曜日にシウダー・レアル・マドリードでチームを代表して会見に臨んだ。 ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは、インテルとローマに勝利したのに続き、欧州大会での全勝を維持すべく第3節に臨む。
2017年から2021年までライプツィヒで66試合に出場し、その後スペインに渡ったコナテにとって、この一戦は個人的に大きな意味を持つ。
「明日は古巣と対戦するので、私にとって非常に特別な試合です」とコナテは語った。「かつてのチームメイトに会えるのはとてもうれしいです。私たちは明日勝って、上位8チームに入るための好位置につけたいと思っています」
- ZUMA Press Wire
DFがレアル・マドリーでの生活、ディオマンデ、モウリーニョの存在感について胸中を明かす
コナテはマドリードで過ごした最初の数カ月について喜びを語り、クラブの世界的な存在感、19歳のヤン・ディオマンデとのコンビ、そしてジョゼ・モウリーニョ監督の圧倒的な存在感に言及した。「想像以上だ。メディアの注目も含め、あらゆることの規模がずっと大きい」とコナテは語った。「僕にとっては世界最高のチームだ」
コナテはライプツィヒ時代の同僚ディオマンデを称賛し、こう続けた。「彼には素晴らしい才能がある……。毎日懸命に取り組んでいるし、将来このチームで成功できない理由は思い浮かばない」
モウリーニョの影響力については、「彼には、すべての監督が持っているわけではない、強い存在感がある。もちろん、彼が話すときは、ロッカールームの全員が耳を傾け、敬意を払う」と明かした。
コナテ、エル・クラシコに気を取られることを否定し、フランス人のチームメイトを称賛
バルセロナとの国内での大一番が迫る中、コナテは欧州での戦いから目をそらすわけにはいかないと強調した。「次の試合だけに集中することがとても重要だ」とコナテは語った。「明日勝てばエル・クラシコでもより良いプレーができるだろう。だが、エル・クラシコのことだけを考えていたら、明日の試合への準備ができない」
コナテはまた、自身がチームになじむスピードを速めてくれた存在として、マドリーのフランス人選手であるオーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガ、キリアン・エンバペ、フェルラン・メンディを挙げた。
「チュアメニやエンバペと交流できて、とても幸運だった」と説明した。「彼らはすでにクラブについて多くのことを教えてくれた……。ここでの僕の唯一の夢は、成功を収めることだ」
- LaPresse
レアル・マドリー、欧州での3連勝を狙う
マドリーは、サンティアゴ・ベルナベウでのチャンピオンズリーグ44試合連続得点という際立ったホームでの実績を背景に、8位以内の座を確かなものにしたい考えだ。
対するライプツィヒは、週末に国内でバイエルン・ミュンヘンに1-6で大敗し、欧州の大会でもアウェイで直近6試合連続敗戦を喫している。マルティン・デミチェリスの下、雪辱を期してスペインに乗り込む。
コナテ、ディオマンデ、そしてレアル・マドリーは水曜夜にドイツのチームをホームに迎え、エル・クラシコに目を向ける前に重要な勝ち点3を獲得することを目指す。
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