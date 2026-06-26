ドイツのレジェンドは、「ナーゲルスマン監督が世界クラスのスターを誤ったポジションで起用し、才能を活かし切れていない」と指摘した。

グループステージ最終戦の失望的な内容を受け、ドイツ代表の戦術的核を巡り国内で議論が沸騰している。

ドイツ代表のレジェンド、マテウスはナゲルスマン監督に対し、キミッヒをDFではなく中盤に戻すべきだと主張した。キミッヒはバイエルンや代表でポジションを移してきたが、マテウスは木曜のエクアドル戦2-1敗戦が、31歳の彼を中盤で起用するほうがチームに良い結果をもたらすと示していると見ている。