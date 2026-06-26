AFP
翻訳者：
ドイツのレジェンドは、「ナーゲルスマン監督が世界クラスのスターを誤ったポジションで起用し、才能を活かし切れていない」と指摘した。
陣営内で戦術を巡る議論が巻き起こる
グループステージ最終戦の失望的な内容を受け、ドイツ代表の戦術的核を巡り国内で議論が沸騰している。
ドイツ代表のレジェンド、マテウスはナゲルスマン監督に対し、キミッヒをDFではなく中盤に戻すべきだと主張した。キミッヒはバイエルンや代表でポジションを移してきたが、マテウスは木曜のエクアドル戦2-1敗戦が、31歳の彼を中盤で起用するほうがチームに良い結果をもたらすと示していると見ている。
- Getty Images Sport
マテウスが中盤へのシフトを要求
マテウスは、キャプテンをサイドに置くのは無駄で、深い位置では試合に介入できないと主張。
『ビルト』紙の取材にマテウスは「彼のためを思ってバックラインから外してほしい。 今のピッチ上で見せる彼は、私が知っているジョシュアの姿ではない。バイエルンでは世界最高峰の選手だが、今のボディランゲージやポジショニングには、チームを牽引し、苦しい展開でも影響力を発揮する姿が見えない。右サイドバックでは、それができないようだ。」
それでもナゲルスマン監督は、フェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチのダブルピボットを「良かった」と擁護。さらに「キミッヒはユーロ2024で統計上最高の右サイドバックだった」と指摘し、「フェリックスもパブロも欠きたくない」と語った。
チーム編成により選択肢が制限される
ドイツ代表の最大の問題は、ナゲルスマン監督がワールドカップの最終メンバーに専門の右サイドバックを1人も選ばなかったこと。キミッヒをポジション変更すれば守備に不安が生じる。控えのブラウンは負傷中で、ラウムも不安定なプレーが続いている。
外部からの圧力が高まる中、キミッヒは自身のポジションについて問われても慎重姿勢を崩さない。キャプテンは「どこでプレーするかは監督の判断だ」と語った。
- Getty Images Sport
決定的な戦術調整が迫っている
ドイツは月曜日にボストンで行われる決勝トーナメント32強戦を前に、国内の構造的な課題を早急に解決しなければならない。ナゲルスマン監督率いるチームは予選3位通過チームと対戦するが、具体的な相手は土曜夜のグループリーグ最終戦が終わるまで決まらない。