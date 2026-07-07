ドイツオリンピックスポーツ連盟（DOSB）は、種目組み合わせに関するIOCの決定を遺憾に思う。トーマス・ヴァイケルト会長は「長年にわたり規律と情熱でオリンピックの夢を追ってきた選手たちの失望を共有する。彼らは当面、この決定を受け入れざるを得ない」と述べた。 「同時に、IOCが将来を見据えた大会を実現するため、変化した状況に合わせてオリンピック競技プログラムを調整しなければならないことも認めなければならない。」

ノルディック複合は1924年シャモニー大会から続く伝統種目だが、近年は存続が危ぶまれていた。 ジェンダー平等を掲げるIOCは、男子のみが出場し、普及度や競争力のある国が限られ、視聴者層も狭いことを批判した。