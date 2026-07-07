開催可否が検討されていたスノーボードのパラレル・ジャイアントスラロームも、引き続き種目として残ることになった。IOCによると、この種目は2022年北京大会以降、「さまざまな人気指標で著しい改善が見られた」という。ノースコリアとは対照的だ。
Getty Images
翻訳者：
ドイツのメダル獲得を支えた種目が消える。IOCは冬季五輪の元「王者の種目」を廃止した。
ドイツオリンピックスポーツ連盟（DOSB）は、種目組み合わせに関するIOCの決定を遺憾に思う。トーマス・ヴァイケルト会長は「長年にわたり規律と情熱でオリンピックの夢を追ってきた選手たちの失望を共有する。彼らは当面、この決定を受け入れざるを得ない」と述べた。 「同時に、IOCが将来を見据えた大会を実現するため、変化した状況に合わせてオリンピック競技プログラムを調整しなければならないことも認めなければならない。」
ノルディック複合は1924年シャモニー大会から続く伝統種目だが、近年は存続が危ぶまれていた。 ジェンダー平等を掲げるIOCは、男子のみが出場し、普及度や競争力のある国が限られ、視聴者層も狭いことを批判した。
- Getty Images
ノルディック複合の人気が大幅に低下している
「2014年ソチ、2018年平昌、2022年北京、2026年ミラノ・コルティナ各冬季五輪で、ノルディック複合はほぼすべての人気指標で最下位だった。 直近の大会では14の人気指標のうち11で最下位だった」とIOCは説明した。
フリーライド（スキー・スノーボード）とシンクロ9（シンクロナイズドフィギュアスケート）は2030年大会で初めて正式種目となる。フランス開催の同大会では冬季五輪初の「完全な男女平等」が達成され、選手3046名（女子1525名、男子1521名）の参加が見込まれる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。