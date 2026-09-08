当局とフィリップさんの関係者は当初、遠征中にチームが魚を食べたことを受け、重度の食中毒を疑っていたが、その後、法医学の捜査官が意図的な殺害を示す証拠を突き止めた。

この事件の動機として疑われている点について、上級主任検察官トーマス・ハウブルガー氏は地元メディアに対し、「これは報復行為だったとみている」と語った。

今回の逮捕はこのアマチュアクラブに衝撃を与え、ロッケンベルクのフットボール部門責任者マヌエル・バルフェ氏は地元メディアに対し、「私たちは皆、驚き、ショックを受けている。誰もこんなことになるとは思っていなかった。警察が何が起きたのかを完全に解明してくれることを願っている」と話した。