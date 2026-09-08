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翻訳者：
ドイツのアマチュアサッカー選手、衝撃的な「報復」殺人でチームメートに毒を盛った疑いで逮捕
アマチュア選手が逮捕の危機に直面
ドイツの35歳のアマチュアサッカー選手マリウスが、30歳のチームメートであるフィリップに毒を盛った疑いで、9月1日火曜日に警察に逮捕された。被害者はアマチュアクラブのTuS Rockenbergとともにドレスデンへのシーズン終了後の旅行中に体調を崩し、その後2025年6月16日に病院で亡くなった。のちの医学的検査により、死因は毒物によって引き起こされた敗血症性多臓器不全だったことが確認された。『NeedToKnow』が引用した報道による。
- Icon Sportswire
検察側は報復の動機があった疑いを持っている
当局とフィリップさんの関係者は当初、遠征中にチームが魚を食べたことを受け、重度の食中毒を疑っていたが、その後、法医学の捜査官が意図的な殺害を示す証拠を突き止めた。
この事件の動機として疑われている点について、上級主任検察官トーマス・ハウブルガー氏は地元メディアに対し、「これは報復行為だったとみている」と語った。
今回の逮捕はこのアマチュアクラブに衝撃を与え、ロッケンベルクのフットボール部門責任者マヌエル・バルフェ氏は地元メディアに対し、「私たちは皆、驚き、ショックを受けている。誰もこんなことになるとは思っていなかった。警察が何が起きたのかを完全に解明してくれることを願っている」と話した。
悲劇に打ちのめされたクラブ
ロッケンベルクは、司法手続きが進む中、クラブ関係者全員のプライバシー尊重を求めるとともに、深い悲しみを表す正式声明をソーシャルメディアで発表した。クラブは公式チャンネルに投稿した声明で、次のように述べた。「昨年、フットボール部門のチームメートが突然亡くなるという出来事に向き合わなければならなかった中で、先週火曜日の出来事は、再び私たちを言葉を失わせた。この新たな壊滅的な打撃を、現時点で私たちの誰一人として理解できていない。
「今は当局の対応に望みを託しており、この件が全面的に調査されることを信じている。クラブに関わるすべての人にとって極めて苦しく感情的な状況であることを踏まえ、進行中の調査についてコメントすることはない。したがって、選手、コーチ、役員にコメントを求めて接触しないよう、緊急かつ敬意を持ってお願いする。ご理解に感謝する」
- AFP
法的手続きは依然として進行中である
マリウスは、州検察と警察の捜査当局がフィリップの死に関する調査を続ける中、引き続き勾留前の身柄拘束下に置かれている。逮捕は、容疑者が大規模な結婚式を開く予定だったわずか2週間前に行われた。容疑者は昨年のこの出来事の後、すでに民事上の婚姻手続きを終えていた。捜査当局が事件の正確な経緯の解明を進める中、被告人本人も法的代理人も、疑惑について公の場で反応を示していない。
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