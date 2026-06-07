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ドイツに悲劇。レナート・カールがワールドカップ出場を断念、チームメイトが負傷の経緯を明かした。
ウンダヴが災難の瞬間を明かす
ドイツが米国を2-1で下した試合後、ミックスゾーンでシュトゥットガルトのウンダフが語った。カールが負傷したのは最終調整の最後のシュートだった。チームは直前試合に暗雲が漂った。
「シュートを打った時のことでした。最終トレーニングセッションのまさに最後のプレーでの出来事です」とウンダフはスカイ・スポーツに説明した。「彼がその場所を触った時、我々は『ああ、何かおかしい』と気づきました。診断結果が出た時、当然ながら彼をとても気の毒に思いました」
「彼は素晴らしい若者で、全力を尽くしてきた。未来は明るい。この大会に出場したかっただろうが、残念ながらどうすることもできない。彼の回復を祈っている。彼は自宅から私たちを応援してくれている。私たちは全力を尽くすつもりだ」
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「涙がこぼれ落ちた」
一部の報道では個人練習中の負傷とされたが、ナゲルスマン監督はチーム練習中だったと明かした。監督によると、18歳の選手は事態の深刻さに気づくとすぐに涙を流した。このバイエルンのウイングは4～6週間離脱する見込みだ。
筋束断裂という診断は、今シーズンこそトップチームに定着したばかりの18歳にとって残酷な運命を意味する。北米遠征中の代表チームを離れ、カールはリハビリのため欧州へ戻った。彼の夏は始まる前に終わった。
バイエルンの若きスターによる心からのメッセージ
10代の選手はSNSで落胆を明かした。デビューシーズンでナゲルスマン監督の戦力になりながら、最後の関門でワールドカップ出場を逃した。万能型アタッカーにとって、それは受け入れがたいことだった。
「何から話せばいいか分からない」とインスタグラムに投稿した。「ワールドカップに向けて万全を期した。だが怪我は最悪のタイミングで起こる。チームには幸運を。最後まで応援する。必ずもっと強くなって戻る。約束する。温かいメッセージ、ありがとう！ @dfb_team、頑張って！」
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ウエドラオゴが緊急補強で招集された。
代表26人に欠員が出たため、ナゲルスマン監督は迅速にRBライプツィヒの20歳、アッサン・ウエドラオゴを招集した。彼はこれまでの合宿で好印象を残しており、グループEのキュラソー、コートジボワール、エクアドル戦に向けて米国へ合流する。