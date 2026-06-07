ドイツが米国を2-1で下した試合後、ミックスゾーンでシュトゥットガルトのウンダフが語った。カールが負傷したのは最終調整の最後のシュートだった。チームは直前試合に暗雲が漂った。

「シュートを打った時のことでした。最終トレーニングセッションのまさに最後のプレーでの出来事です」とウンダフはスカイ・スポーツに説明した。「彼がその場所を触った時、我々は『ああ、何かおかしい』と気づきました。診断結果が出た時、当然ながら彼をとても気の毒に思いました」

「彼は素晴らしい若者で、全力を尽くしてきた。未来は明るい。この大会に出場したかっただろうが、残念ながらどうすることもできない。彼の回復を祈っている。彼は自宅から私たちを応援してくれている。私たちは全力を尽くすつもりだ」