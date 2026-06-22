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ドイツに悪夢。主将が足首靭帯損傷で2026年W杯残りを欠場。
ドイツは防衛面で大きな打撃を受けた
ドイツ代表の決勝トーナメント準備は、シュロッターベックの離脱で打撃を受けた。ドイツサッカー連盟（DFB）によると、MRI検査でボルシア・ドルトムント所属のDFが左足首内側靭帯を損傷していることが確認された。回復には通常約2か月かかる。代表29試合出場の実績を持つ同選手は、ドイツがコートジボワールに2-1で勝った試合で負傷した。
シュロッターベックは治療を受けて続行を試みたが、ハーフタイムに交代。ドイツは大会残り期間、主力DFを欠くことになった。
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ドイツの防衛に欠かせない要素が欠けている。
シュロッターベックはジョナタン・ターとともにナゲルスマン監督率いる守備陣の要だった。彼は守備からボールを繋ぎ、左サイドのバランスを保ち、グループリーグ初戦と2戦目でドイツ代表に重要な選択肢をもたらした。デニズ・ウンダフの2得点でコートジボワールを2－1で下したが、チームで最も頼れる選手の一人を失ったことで喜びは影を潜めた。
ナーゲルスマン監督はDFBを通じて「ピッチ上で彼は優れたディフェンダーであり、特にビルドアップで不可欠だった。彼にとってのワールドカップになるはずだった。 昨日は皆で彼を励ました。彼は前向きで、すでに前を向いている。当面はチームに残るつもりで、ピッチ外でも大きな影響を与えている。彼がいてもいなくても、ジョナタン・ター、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマー・アントン、マリック・ティアウがいるので、センターバックは依然として充実している」
ナゲルスマン監督、レアル・マドリードのスター選手に注目
シュロッターベックの欠場を受け、ナゲルスマン監督はハーフタイムにアントニオ・リュディガーを投入した。 負傷から復帰したばかりだった彼は、シュロッターベックとターのコンビにポジションを奪われていたが、残りの大会では先発に返り咲く見込みだ。試合後、ナゲルスマン監督は「アントニオはよくやってくれた。非常に集中していた」とこのベテランセンターバックのプロ意識を称えた。
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ドイツは迅速に対応しなければならない
ナゲルスマン監督は、6月29日のエクアドル戦と決勝トーナメント1回戦を見据え、守備陣の再編を急ぐ。大会のこの段階ではミスが命取りになるため、ルディガーらDFラインの迅速な連携が不可欠だ。
一方、シュロッターベックはドルトムントに戻る前に代表スタッフの下でリハビリを開始する。ドイツは守備の要を欠きながら、ワールドカップ制覇へ歩みを続ける。