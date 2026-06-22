ドイツに悪夢。主将が足首靭帯損傷で2026年W杯残りを欠場。

シュロッターベックはジョナタン・ターとともにナゲルスマン監督率いる守備陣の要だった。彼は守備からボールを繋ぎ、左サイドのバランスを保ち、グループリーグ初戦と2戦目でドイツ代表に重要な選択肢をもたらした。デニズ・ウンダフの2得点でコートジボワールを2－1で下したが、チームで最も頼れる選手の一人を失ったことで喜びは影を潜めた。

ナーゲルスマン監督はDFBを通じて「ピッチ上で彼は優れたディフェンダーであり、特にビルドアップで不可欠だった。彼にとってのワールドカップになるはずだった。 昨日は皆で彼を励ました。彼は前向きで、すでに前を向いている。当面はチームに残るつもりで、ピッチ外でも大きな影響を与えている。彼がいてもいなくても、ジョナタン・ター、アントニオ・リュディガー、ヴァルデマー・アントン、マリック・ティアウがいるので、センターバックは依然として充実している」