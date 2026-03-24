「ドイツでは忘れ去られている！」ジョシュア・キミッヒ、激しい批判を浴びているドイツ代表のスター選手を擁護

これはワールドカップ開催年のドイツ代表監督にとっても懸念材料となっており、そのため同監督は、リュディガーが代表チームの守備の要として復帰することについて、「確定した話ではない」との見解を示した。

「彼のパフォーマンス次第だ。アントニオとは非常に良好な関係にあり、彼がどのような役割で復帰できるか、あるいは体調が万全でないために復帰できないかなど、あらゆる側面について率直に話し合っている。彼は膝に大きな問題を抱えており、回復に長い時間を要した」と、ナゲルスマン監督は今月初め、話題を呼んだ『キッカー』誌のインタビューで語った。

33歳の彼の「最大の強み」は「狭いスペースでの1対1の局面だ。そこでは並外れて優れており、本当に優れた1対1の選手だ。アントニオは100％のコンディションで健康でなければならない。我々のチームでも時々見られたような軽い怪我を抱えていると、彼はパフォーマンスの限界まで力を出し切ることができず、それでは意味がない。しかし、彼は良い方向に向かっている」

リュディガー自身も、代表チームを巡る自身への議論を認識しており、最近、謙虚な姿勢を見せた。 「こうした議論は、私にも責任があることを改めて示しています。その責任を、時として果たせていなかったのです。真剣かつ客観的な批判は真摯に受け止めています。自分でも、明らかに度を越していた場面があったことは自覚しています。私はチームの不安要素になるのではなく、安定と安心感を与えたいのです。」