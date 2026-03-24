今週金曜日にスイスと行われる親善試合を前に開かれた記者会見で、ドイツ代表キャプテンはリュディガーを擁護した。レアル・マドリードでの不振、体調不良、そして直近の代表戦での精彩を欠いたプレーにより、33歳のリュディガーはジョナタン・ターやニコ・シュロッターベックに次ぐ控えの座に甘んじることになりそうだ。
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「ドイツでは忘れ去られている！」ジョシュア・キミッヒ、激しい批判を浴びているドイツ代表のスター選手を擁護
それでもキミッヒはこう断言する。「トニは極めて重要な選手だ。ドイツでは、ここ数年彼が成し遂げてきた功績が忘れられがちだと感じることがある。トニはレアル・マドリードで不動のレギュラーであり、ほぼ毎年、チャンピオンズリーグの少なくとも準々決勝か準決勝に進出している。その経験は、この大会で我々にとって大きな助けになるだろう」
ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、5月末のスペイン国王杯決勝でFCバルセロナ戦中にルディガーが暴言を吐いた件について、公に警告し、次のように述べた。「彼は私の考えを知っている。それは良くない行為であり、限界に達しているということだ。また、二度と繰り返してはならないことも理解している。さもなければ、より深刻な結果をもたらすことになる。」
リュディガーは審判に暴言を吐き、物を投げつけたため、その後6試合の出場停止処分を受けた。最近では、ヘタフェのリコに対する激しいタックルで物議を醸した。リコはリュディガーに対し、「俺の顔を殴りつけようとした」と非難した。
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アントニオ・リュディガー、DFBではターとシュロッターベックに次ぐ第3の選択肢に過ぎないのか？
スポーツ面では、ワールドカップを控え、ターとシュロッターベックのコンビを視野に入れたリュディガーの「不要論」が浮上している。ナゲルスマン監督はセンターバックに、ビルドアップ能力を備えた左利きの選手を起用することを強く望んでおり、現在圧倒的な強さを誇るバイエルン・ミュンヘンでターが素晴らしいデビューシーズンを送っているため、かつてドイツ代表の守備の要だったリュディガーはベンチ入りを余儀なくされかねない。
また、彼がドイツ代表での直近の出場機会の一つで、必ずしも輝かしい活躍を見せられなかったことも一因だ。当時デビューを果たしたばかりのナムディ・コリンズと共に、特にリュディガーはスロバキアでのW杯予選の大敗において、極めて不甲斐ない姿を見せてしまった。その数日後の北アイルランド戦での勝利で、リュディガーはそれ以来となる最後の代表戦に出場した。
その後、またしても身体が不調をきたした。重度の筋肉損傷により約3ヶ月間戦線離脱を余儀なくされ、年明けには再び膝の故障に見舞われ、レアルでの公式戦6試合を欠場することとなった。
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ナゲルスマン監督がリュディガーを擁護：「彼はその点で並外れて優れている」
これはワールドカップ開催年のドイツ代表監督にとっても懸念材料となっており、そのため同監督は、リュディガーが代表チームの守備の要として復帰することについて、「確定した話ではない」との見解を示した。
「彼のパフォーマンス次第だ。アントニオとは非常に良好な関係にあり、彼がどのような役割で復帰できるか、あるいは体調が万全でないために復帰できないかなど、あらゆる側面について率直に話し合っている。彼は膝に大きな問題を抱えており、回復に長い時間を要した」と、ナゲルスマン監督は今月初め、話題を呼んだ『キッカー』誌のインタビューで語った。
33歳の彼の「最大の強み」は「狭いスペースでの1対1の局面だ。そこでは並外れて優れており、本当に優れた1対1の選手だ。アントニオは100％のコンディションで健康でなければならない。我々のチームでも時々見られたような軽い怪我を抱えていると、彼はパフォーマンスの限界まで力を出し切ることができず、それでは意味がない。しかし、彼は良い方向に向かっている」
リュディガー自身も、代表チームを巡る自身への議論を認識しており、最近、謙虚な姿勢を見せた。 「こうした議論は、私にも責任があることを改めて示しています。その責任を、時として果たせていなかったのです。真剣かつ客観的な批判は真摯に受け止めています。自分でも、明らかに度を越していた場面があったことは自覚しています。私はチームの不安要素になるのではなく、安定と安心感を与えたいのです。」