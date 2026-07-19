ユルゲン・クロップ氏がドイツ代表の新監督に就任することが決まった。公式発表は来週行われる予定だ。
(C)Getty Images
翻訳者：
ドイツではクロップ監督就任の公式発表のみが残っている。元リヴァプール監督は「あと数日中の話だ」と明言した。
言葉
元リヴァプール監督のユルゲン・クロップが、まもなくドイツ代表の指揮官に就任すると自身で明かした。辞任したユリアン・ナーゲルスマンの後任となる。ワールドカップの解説を務めたマジェンタTVに対し、「公式発表は数日中に」と語った。
なんて素晴らしい経歴なんだ！
レッドブル・グループでフットボール部門責任者を務めていたクロップ氏は、2030年W杯までドイツ代表監督を務める契約にサインした。来年9月のネーションズリーグで初陣を迎える。 最初の大きな目標は2028年欧州選手権（イングランド・アイルランド開催）での好結果だ。監督としてドルトムントではブンデスリーガ2回、ドイツカップ1回、スーパーカップ1回を制し、リヴァプールではプレミアリーグ1回、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、UEFAスーパーカップ1回、FAカップ1回、カラバオ・カップ2回、コミュニティ・シールド1回を獲得している。
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