ドイツではクロップ監督就任の公式発表のみが残っている。元リヴァプール監督は「あと数日中の話だ」と明言した。

レッドブル・グループでフットボール部門責任者を務めていたクロップ氏は、2030年W杯までドイツ代表監督を務める契約にサインした。来年9月のネーションズリーグで初陣を迎える。 最初の大きな目標は2028年欧州選手権（イングランド・アイルランド開催）での好結果だ。監督としてドルトムントではブンデスリーガ2回、ドイツカップ1回、スーパーカップ1回を制し、リヴァプールではプレミアリーグ1回、チャンピオンズリーグ1回、クラブワールドカップ1回、UEFAスーパーカップ1回、FAカップ1回、カラバオ・カップ2回、コミュニティ・シールド1回を獲得している。