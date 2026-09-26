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翻訳者：
ドイツでの衝撃的なパフォーマンスを受け、バイエルン・ミュンヘンがマイケル・オリーズに大型の新契約を提示する構えだ
ミュンヘンで華々しいスタート
オリセはバイエルンで今季、驚異的なスタートを切っている。24歳のフランス人攻撃的MFは、バイエルンのような名門にとって欠かせない戦力としての地位を確立した。そのシーズン序盤の圧巻のパフォーマンスは、クラブ首脳陣の目にも留まっている。バイエルンは現在、その見事な活躍に報いるとともに、ドイツでの長期的な将来を確保することを望んでいる。
クラブ幹部は契約延長に向けて本格的な動きに乗り出す構えだ。アリアンツ・アレーナでは、新契約にオリセのサインを取り付けることが急速に最優先事項になりつつある。
- AFP
ルンメニゲが今後の計画を明かす
バイエルンの監査役会メンバーであるルンメニゲが、このウインガーとの現行契約を延長したいクラブの意向について公然と語った。 AZの取材に対し、この伝説的な幹部は選手の絶大な影響力を称賛した。
「オリーセとの契約は2029年まで残っている」と同氏は語った。「いずれクラブは彼と腰を据えて話し合い、ふさわしいオファーを提示しなければならない。彼はそのポジションで並外れた存在だ」
関心の背景にある数字
契約交渉を急いで開始する必要性は、オリーセの驚異的な攻撃面での数字に直結している。今季はわずか7試合で8ゴール4アシストという見事な成績を記録している。
2024年夏にクリスタル・パレスから加入して以来、オリーセは瞬く間にバイエルンの主力選手となった。ここまで公式戦114試合に出場し、50ゴール58アシストを記録している。24歳のオリーセはさらに、ブンデスリーガ2回、ドイツ・スーパーカップ2回、DFBポカール1回のタイトルをアリアンツ・アレーナのファンにもたらしている。
- getty
オリーズの次は？
バイエルンは今後、近いうちにオリセの代理人と正式な協議を開始する見通しだ。現在の契約は2029年までとなっているが、更新された契約は彼の急速に高まる地位を正確に反映するものになる。
速やかな契約延長を実現できれば、あらゆる潜在的な不確実性に終止符を打ち、双方が完全にフットボールに集中できるようになる。ドイツの名門は、少なくとも当面の間、ミュンヘンで彼を満足させ続けることを明確に目指している。
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