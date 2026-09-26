オリセはバイエルンで今季、驚異的なスタートを切っている。24歳のフランス人攻撃的MFは、バイエルンのような名門にとって欠かせない戦力としての地位を確立した。そのシーズン序盤の圧巻のパフォーマンスは、クラブ首脳陣の目にも留まっている。バイエルンは現在、その見事な活躍に報いるとともに、ドイツでの長期的な将来を確保することを望んでいる。

クラブ幹部は契約延長に向けて本格的な動きに乗り出す構えだ。アリアンツ・アレーナでは、新契約にオリセのサインを取り付けることが急速に最優先事項になりつつある。