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ドイツでの再会！ 元ライプツィヒのコナテとディオマンデが古巣を苦しめる構え、モウリーニョは完璧を目指す
コナテ、サンティアゴ・ベルナベウでの感動の再会に備える
レアル・マドリーのDFイブラヒマ・コナテは火曜日、RBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を前に、シウダー・レアル・マドリードでチームを代表して出席した。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、インテルとローマに勝利しており、欧州大会での全勝を維持すべく第3節に臨む。
コナテにとって、この一戦には特別な意味がある。スペインに渡る前の2017年から2021年にかけて、ライプツィヒで66試合に出場したからだ。
「明日は古巣と対戦するので、私にとって非常に特別な試合です」とコナテは語った。「かつてのチームメイトに会えるのはとてもうれしいですし、明日は勝って上位8チームに入るための良い位置につけたいと思っています」
- ZUMA Press Wire
DFがレアル・マドリーでの生活、ディオマンデ、モウリーニョのオーラについて率直に語る
コナテはマドリードで過ごした最初の数カ月に喜びを示し、クラブの世界的な存在感、19歳のヤン・ディオマンデとの連携、ジョゼ・モウリーニョ監督の圧倒的な存在感について語った。「予想以上だ。メディアも含め、すべてがはるかに大きく取り上げられる」とコナテは述べた。「僕にとっては世界最高のチームだ」
ライプツィヒ時代の同僚ディオマンデを称賛し、コナテはこう続けた。「彼には素晴らしい才能がある……毎日とても熱心に取り組んでいるし、将来このチームで成功しない理由が思い浮かばない」
モウリーニョ監督の影響力については、「彼には、すべての監督が持っているわけではない、印象的なオーラがある。もちろん、彼が話せば、ロッカールームでは誰もが耳を傾け、敬意を払う」と明かした。
コナテ、エル・クラシコに気を取られているとの見方を否定し、フランス人のチームメートを称賛
バルセロナとの国内での大一番が迫る中、コナテは欧州での戦いから気をそらす余裕はないと強調した。「次の試合だけに集中することがとても重要だ。明日勝てばエル・クラシコでもより良いプレーができるだろう。だが、エル・クラシコのことばかり考えていたら、明日の試合に向けた準備ができない」と語った。
コナテはまた、マドリーへの適応が早まった理由として、同クラブのフランス人選手であるオーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガ、キリアン・エムバペ、フェルラン・メンディの存在を挙げた。
「チュアメニやエムバペと一緒に過ごせたのは、とても幸運だった。彼らはすでにクラブについて多くのことを教えてくれた……。ここでの僕の唯一の夢は成功を収めることだ」と説明した。
- LaPresse
レアル・マドリー、欧州での3連勝を狙う
レアル・マドリーは、サンティアゴ・ベルナベウでのチャンピオンズリーグ44試合連続得点という卓越したホームでの記録を背景に、上位8位以内の地位を固めようとしている。
対戦相手のライプツィヒは、週末に国内でバイエルン・ミュンヘンに1-6の大敗を喫し、欧州大会のアウェー戦でも直近6試合に敗れている。マルティン・デミチェリス監督の下、雪辱を期してスペインに乗り込む。
コナテ、ディオマンデ、そしてレアル・マドリーは水曜夜、ドイツのチームをホームに迎える。エル・クラシコに目を向ける前に、重要な勝ち点3の獲得を狙う。
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