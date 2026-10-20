レアル・マドリーのDFイブラヒマ・コナテは火曜日、RBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を前に、シウダー・レアル・マドリードでチームを代表して出席した。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは、インテルとローマに勝利しており、欧州大会での全勝を維持すべく第3節に臨む。

コナテにとって、この一戦には特別な意味がある。スペインに渡る前の2017年から2021年にかけて、ライプツィヒで66試合に出場したからだ。

「明日は古巣と対戦するので、私にとって非常に特別な試合です」とコナテは語った。「かつてのチームメイトに会えるのはとてもうれしいですし、明日は勝って上位8チームに入るための良い位置につけたいと思っています」