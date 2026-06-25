ドイツがワールドカップのグループリーグを突破したことで「罰を受けた」とされ、ユリアン・ナーゲルスマン監督が試合日程に不満を漏らした。

準備期間の短縮を受け、技術スタッフは複数の潜在的な対戦相手を予防的にスカウトし始めた。分析チームも不意を突かれないよう、複数の試合を先回りして精査している。

ナゲルスマン監督は「対戦の可能性が高い相手を分類し、私もチームもすでに3、4試合を観戦しました。徹夜することもありますが、悪いことではありません」と語った。