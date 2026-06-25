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ドイツがワールドカップのグループリーグを突破したことで「罰を受けた」とされ、ユリアン・ナーゲルスマン監督が試合日程に不満を漏らした。
ナゲルスマン監督、ノックアウトステージの試合日程を批判
ドイツはトロントでコートジボワールを2－1で逆転し、残り1試合でグループE首位を確定した。しかし、この布陣はノックアウトステージで課題を残す。ドイツは6月29日（月）にボストンで、グループA・B・C・D・Fの3位と対戦するが、具体的な相手は土曜夜の最終戦まで決まらない。
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マネージャーが夜勤の詳細を説明する
次戦の対戦相手が遅れて決定したため、コーチ陣は準備に大きな支障をきたしている。彼らは時間との戦いながら準備を進めなければならない。ナーゲルスマン監督は「グループステージを勝ち抜いたことで不利益を被るのは理想的ではない。土曜の夜中に映像を分析し、日曜にようやくチームに相手情報を伝えるより、もっと良い方法があるはずだ」と語った。
裏方のスタッフは早めに準備を始める
準備期間の短縮を受け、技術スタッフは複数の潜在的な対戦相手を予防的にスカウトし始めた。分析チームも不意を突かれないよう、複数の試合を先回りして精査している。
ナゲルスマン監督は「対戦の可能性が高い相手を分類し、私もチームもすでに3、4試合を観戦しました。徹夜することもありますが、悪いことではありません」と語った。
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エクアドル戦は決勝トーナメントの前に行われる。
ドイツ代表は木曜にエクアドルとグループリーグ最終戦（勝敗は順位に影響しない）を戦う。結果がドイツのグループ首位を左右することはないが、決勝トーナメント進出を争う南米の相手にとっては重要な一戦だ。ナゲルスマン監督は、ボストンへの長距離移動を控え、選手の疲労を考慮してメンバーをローテーションする見込み。