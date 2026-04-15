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「ドアをノックするだけでは足りない！」。PSGがリヴァプールを下し「当然の」チャンピオンズリーグ勝利を収めた後、ヴィルジル・ファン・ダイクは「調子が良くない」と認めた。
ファン・ダイク、「当然の結果」と欧州大会敗退を受け入れる
アンフィールドでチームの欧州制覇の夢が消えた。リヴァプールの主将は落胆を隠さなかった。パリでの第1戦より気迫があったが、この日の0－2で合計0－4となり、ルイス・エンリケ率いるチームに敗れた。 ウスマン・デンベレが2得点を挙げ、決定力不足のリヴァプールを突き放した。ファン・ダイクは180分間の力差を率直に認めた。
「最低限のことはできた」と問われたファン・ダイクは語った。「敗退は残念だが、PSGの勝利は妥当だ。チャンスを創り出すだけでは足りない。これが現実だ。2試合を通じてPSGが勝つべきだった」
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スロットの「サバイバルモード」は期待外れだ
パルク・デ・プランスでの第1戦の戦術的崩壊を受け、リヴァプールの敗退は避けられないと思われた。スロット監督はあの試合を「サバイバルモード」と表現した。ホームでの第2戦で改善も見られたが、実力差は埋まらなかった。多くのシュートを放ったものの、決定力不足と物議を醸したPKの取り消しで、PSGの合計リードを脅かすことはできなかった。
この敗退で今シーズンのタイトル獲得は絶たれ、チームは沈んだムードに包まれた。ファン・ダイクは週末のエヴァートンとのダービーを前に「今はとても落胆している」と語った。 皆その重要性は分かっている。厳しい試合になるが、楽しみにしている。ただ今はチャンピオンズリーグで負けたばかりで、気分が乗らない」
エキティケに痛恨の負傷
リヴァプールにとってさらに悪いことに、この夜、スターFWウーゴ・エキティケが重傷を負った。今夏アイントラハト・フランクフルトから移籍した23歳の彼は、接触のない場面で倒れ込み、前半中に担架で運び出された。アキレス腱断裂との報道があり、約9か月離脱する見込みだ。
今季17得点を挙げていたフランス人選手にとって、このタイミングは残酷だ。試合後、スロット監督は「誰もが状況の悪さを理解していた。経過を見守るしかない」と語った。
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マージーサイド・ダービーは必須の勝利だ
エバートン戦を前に、来季チャンピオンズリーグ出場権は依然として不透明だ。ライアン・グラヴェンベルフは「このような形で負けるのは許されない」とZiggo Sportに語った。「残念だが、日曜の試合のために立ち直らなければならない」。
トップ4争いが最優先で、プレミアリーグで失速する余裕はない。エキティケが離脱し欧州の戦いが終わった今、スロット監督は国内リーグの終盤へチームを鼓舞する方策を模索している。