「ドアをノックするだけでは足りない！」。PSGがリヴァプールを下し「当然の」チャンピオンズリーグ勝利を収めた後、ヴィルジル・ファン・ダイクは「調子が良くない」と認めた。

アンフィールドでチームの欧州制覇の夢が消えた。リヴァプールの主将は落胆を隠さなかった。パリでの第1戦より気迫があったが、この日の0－2で合計0－4となり、ルイス・エンリケ率いるチームに敗れた。 ウスマン・デンベレが2得点を挙げ、決定力不足のリヴァプールを突き放した。ファン・ダイクは180分間の力差を率直に認めた。

「最低限のことはできた」と問われたファン・ダイクは語った。「敗退は残念だが、PSGの勝利は妥当だ。チャンスを創り出すだけでは足りない。これが現実だ。2試合を通じてPSGが勝つべきだった」