テン・ハーグが痛烈批判「クリスティアーノ・ロナウドは私とチームを裏切った。走らず、準備もしていなかった」

テン・ハーグによると、CR7は彼が望むような練習をしていなかった。「何度も彼に言った。『ロニー、みんな君のために働き、君が得点できるようにしたいと思っている。でも、ペナルティーエリアに入らなければゴールは決められない』と。彼にはどうしてもそれができなかった。私が彼にプレスを求めていたと言うのは正しくない。だが、彼にはプレスができなかった。準備ができていなかったため、ボール保持時も非保持時も走らなかった。どんなトップチームも最高の選手を受け入れなければならないが、その選手もチームのために働かなければならない。ところが彼は、選手たちに『練習では脚を温存しろ』と言っていた。万全の状態ならそれも分かる。だが、万全の状態になるには練習が必要だ」とテン・ハーグは締めくくった。