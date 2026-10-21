エリック・テン・ハーグはジ・アスレティックのロングインタビューで、マンチェスター・ユナイテッド時代のクリスティアーノ・ロナウドとの関係などについて語った。「彼は私を裏切り、チームをも裏切った。私たちはすべてを一緒に計画していたのだから」と指揮官は率直に述べた。「ユナイテッドに来る前には、自分の構想について彼と話すため、ポルトガルまで行った。もちろん、彼はサッカー史上最高の選手の一人で、私も彼をとても尊敬していた。しかし、あの時は合理的な決断を下さなければならなかった」
(C)Getty Images
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テン・ハーグが痛烈批判「クリスティアーノ・ロナウドは私とチームを裏切った。走らず、準備もしていなかった」
テン・ハーグによると、CR7は彼が望むような練習をしていなかった。「何度も彼に言った。『ロニー、みんな君のために働き、君が得点できるようにしたいと思っている。でも、ペナルティーエリアに入らなければゴールは決められない』と。彼にはどうしてもそれができなかった。私が彼にプレスを求めていたと言うのは正しくない。だが、彼にはプレスができなかった。準備ができていなかったため、ボール保持時も非保持時も走らなかった。どんなトップチームも最高の選手を受け入れなければならないが、その選手もチームのために働かなければならない。ところが彼は、選手たちに『練習では脚を温存しろ』と言っていた。万全の状態ならそれも分かる。だが、万全の状態になるには練習が必要だ」とテン・ハーグは締めくくった。
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