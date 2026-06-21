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テレビ司会者は、ジェレミー・ドクが第一子の誕生に立ち会うためベルギー代表を離れたことを批判したとして謝罪した。
評判の悪かったメディア出演
論争は金曜日、『L'Equipe de Choc』の討論で始まった。2026年ワールドカップのベルギー代表ドクは、7月に第1子誕生のためチームを離れる可能性があると明かした。ピエロンは理解を示さず、国際大会の特殊性を強調した。
「ワールドカップに出場できることは、大きな特権で、計り知れない喜びだということを理解すべきだ。 あなたの立場を必死に狙う選手が何百人もいる。二度と巡ってこないかもしれない特別な瞬間なのです」と生放送で語り、さらにこう続けた。「それなのに、あなたは子供の誕生に立ち会うためにそのすべてを捨てようとしている。失礼ですが、父親は役に立たず、単なる『エキストラ』でしかない、最低な瞬間です」
- AFP
ピエロン氏が公に謝罪した
ソーシャルメディアでは即座に激しい反発が起こり、多くのユーザーが父親の役割や家族の節目の重要性に関するピエロン氏の見解を非難した。批判を受けたピエロン氏は、自身の個人アカウント「X」で事態を収拾しようとした。彼女は、発言は個人的な意見であり、雇用主や制作チームの立場を反映したものではないと強調した。
「議論の一環として個人的な意見を述べました。発言は私個人のもので、集団の立場を反映するものではありません。衝撃を受けたり不快に感じたりした方々に申し訳ありません。父親の存在や役割を軽視するつもりは決してありませんでした」と結んだ。
ドクは家族を最優先にする姿勢を貫いている
マンチェスター・シティのウインガーは、今週はじめから自身の意向を明確に示している。レッド・デビルズへの責任を理解しつつも、家族を最優先する。「いつになるか分からないが、初めての子供なので立ち会いたい」と報道陣に語った。
24歳の選手はさらに、「誰だって第一子の誕生は逃したくない。でも、サッカーには他の事情もある。協会は選手を理解してくれていると信じている。様子を見よう」と語った。
- AFP
ベルギーのフィットネスへの懸念が高まっている
ドクの家族休暇を巡る議論は、ベルギーにとって厳しい時期に浮上した。このウインガーはピッチ上でも体調不良に悩まされている。 さらに彼はエジプト戦（1－1）以降、体調を崩しリズムを乱している。ベルギー代表はグループDで生き残りをかけて戦う中、再発した呼吸器感染症によりドクはイラン戦を欠場することが決まった。