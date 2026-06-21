テレビ司会者は、ジェレミー・ドクが第一子の誕生に立ち会うためベルギー代表を離れたことを批判したとして謝罪した。

論争は金曜日、『L'Equipe de Choc』の討論で始まった。2026年ワールドカップのベルギー代表ドクは、7月に第1子誕生のためチームを離れる可能性があると明かした。ピエロンは理解を示さず、国際大会の特殊性を強調した。

「ワールドカップに出場できることは、大きな特権で、計り知れない喜びだということを理解すべきだ。 あなたの立場を必死に狙う選手が何百人もいる。二度と巡ってこないかもしれない特別な瞬間なのです」と生放送で語り、さらにこう続けた。「それなのに、あなたは子供の誕生に立ち会うためにそのすべてを捨てようとしている。失礼ですが、父親は役に立たず、単なる『エキストラ』でしかない、最低な瞬間です」