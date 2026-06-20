フローレンシア・ペーニャはアルゼンチンのチャンネル「Luzu TV」の配信で、センセーショナルだが事実と異なる発言をした。 この放送はアルゼンチンがグループリーグ初戦でアルジェリアに勝利した直後に行われ、リオネル・メッシは試合でハットトリックを達成していた。

番組でペーニャは視聴者にこう語った。「悪い知らせだが、メッシの父親が急死した。ワールドカップの最中だ。」この発言はSNSで瞬時に拡散し、インテル・マイアミのスターでアルゼンチン代表のファンたちにパニックと混乱をもたらした。