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テレビ司会者が生放送でリオネル・メッシの父親の死を誤報し、辞任した。
生放送での失態
フローレンシア・ペーニャはアルゼンチンのチャンネル「Luzu TV」の配信で、センセーショナルだが事実と異なる発言をした。 この放送はアルゼンチンがグループリーグ初戦でアルジェリアに勝利した直後に行われ、リオネル・メッシは試合でハットトリックを達成していた。
番組でペーニャは視聴者にこう語った。「悪い知らせだが、メッシの父親が急死した。ワールドカップの最中だ。」この発言はSNSで瞬時に拡散し、インテル・マイアミのスターでアルゼンチン代表のファンたちにパニックと混乱をもたらした。
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メッシ一家が反応
報道が広まったため、メッシ一家は誤情報の拡散を防ぎ、真相を明らかにした。68歳のホルヘ・メッシ氏は生存しており、専門家の下で非公開の健康問題の治療を受けている。
公式声明では、ホルヘ氏が回復に向かっているとし、無責任な憶測を強く批判した。また、プライバシー尊重を求め、未確認報道ではなく治療に焦点を当てるよう強調した。
ペーニャは責任を取り、辞任した。
批判が相次ぎ、ペナは公に謝罪し、ルズTVの役職を辞任すると表明した。生放送では番組制作チームからその情報が「確認済みの事実」と伝えられていたと主張した。
木曜日にSNSにこう投稿した。「メッシ一家に謝罪します。 生放送で番組制作チームから「確認済み」と聞き、信じてしまいました。とはいえ、私にも責任があるため、ルズTVを辞退します。深くお詫び申し上げます。私の間違いでした。」
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テレビ局が懲戒処分を下す
放送局はペーニャ氏の辞任にとどまらず、司会兼プロデューサーのニコラス・オッキアト氏が複数のスタッフの解雇を発表した。同局は厳格な検証なく機密情報を流したことは編集基準に反すると強調した。
オッキアト氏は「ルズTVは『エル・ショー・デ・ベラノ』で起きた事態を深く遺憾に思う。事前の検証なしに機密情報を放送することは許されない。経営陣は責任者の解雇を決定し、ペーニャ氏も辞任した。私たちは責任ある厳格なジャーナリズムへの取り組みを再表明する」と述べた。