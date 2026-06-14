テレビでは映らなかった：ドイツのワールドカップ初戦、キュラソー戦の意外な詳細

空席の多くは円形スタジアムの上段に集中し、テレビには映らなかった。ヒューストンの下段はほぼ満席だった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は2月、米・墨・加開催のワールドカップについて「全試合完売」と語った。しかし木曜、メキシコ・グアダラハラで行われた韓国対チェコ（2-1）の2試合目ではすでにスタジアムは満員ではなかった。 収容人数4万5664人のうち公式観客数は4万4985人で、約680席が空席だった。ヒューストンでも同様で、試合終了時の観客数は6万8021人と発表され、満員より4000人以上少なかった。FIFAも会長の言葉を修正している。



