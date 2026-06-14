その結果、ヒューストンのNRGスタジアムでは7万2000席のうち数百席が空席だった。
翻訳者：
テレビでは映らなかった：ドイツのワールドカップ初戦、キュラソー戦の意外な詳細
空席の多くは円形スタジアムの上段に集中し、テレビには映らなかった。ヒューストンの下段はほぼ満席だった。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は2月、米・墨・加開催のワールドカップについて「全試合完売」と語った。しかし木曜、メキシコ・グアダラハラで行われた韓国対チェコ（2-1）の2試合目ではすでにスタジアムは満員ではなかった。 収容人数4万5664人のうち公式観客数は4万4985人で、約680席が空席だった。ヒューストンでも同様で、試合終了時の観客数は6万8021人と発表され、満員より4000人以上少なかった。FIFAも会長の言葉を修正している。
- AFP
W杯のチケット価格の高さが不満を招いている
ワールドカップのチケット高騰は大会の主要な話題だ。韓国対チェコ戦の空席についてFIFAは声明で次のように述べた。
国際サッカー連盟は「公式観客数はチケットのスキャン数とスタジアム内の観客数を反映している」と説明。通路に立っていたり90分間座り続けなかった観客もいたという。
ドイツ代表は、ヒューストンでのキュラソー戦に続き、土曜日のトロントでの第2戦でコートジボワールを、最終戦では6月25日にニューヨーク／ニュージャージーでエクアドルを相手に戦う。
2026年ワールドカップのドイツ代表メンバー
ポジション
選手
所属
背番号
ゴール
オリバー・バウマン
TSGホッフェンハイム
12
ゴール
マヌエル・ノイアー
FCバイエルン・ミュンヘン
1
ゴール
アレクサンダー・ニュベル
VfBシュトゥットガルト
21
ディフェンシブ
ヴァルデマー・アントン
ボルシア・ドルトムント
3
ディフェンシブ
ナサニエル・ブラウン
アイントラハト・フランクフルト
18
ディフェンシブ
パスカル・グロス
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
13
ディフェンシブ
ヨシュア・キミッヒ
FCバイエルン・ミュンヘン
6
ディフェンシブ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
23
ディフェンシブ
アレクサンダル・パブロヴィッチ
FCバイエルン・ミュンヘン
5
ディフェンシブ
デビッド・ラウム
RBライプツィヒ
22
ディフェンシブ
アントニオ・リュディガー
レアル・マドリード
2
ディフェンシブ
ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
15
ディフェンシブ
アンジェロ・スティラー
VfBシュトゥットガルト
16
ディフェンシブ
ジョナタン・ター
FCバイエルン・ミュンヘン
4
ディフェンシブ
マリック・ティアウ
ニューカッスル・ユナイテッド
24
攻撃
ナディエム・アミリ
マインツ05
20
攻撃
マクシミリアン・ベイヤー
ボルシア・ドルトムント
14
攻撃
レオン・ゴレツカ
FCバイエルン・ミュンヘン
8
攻撃
カイ・ハヴェルツ
アーセナル
7
攻撃
アッサン・ウエドラオゴ
RBライプツィヒ
25
攻撃
ジェイミー・ルウェリング
VfBシュトゥットガルト
9
攻撃
ジャマル・ムシアラ
FCバイエルン・ミュンヘン
10
攻撃
レロイ・サネ
ガラタサライ・イスタンブール
19
攻撃
デニズ・ウンダヴ
VfBシュトゥットガルト
26
攻撃
フロリアン・ヴィルツ
FCリヴァプール
17
攻撃
ニック・ウォルテメイド
ニューカッスル・ユナイテッド
11