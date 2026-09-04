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テル・シュテーゲン、ヘールトロイダ、ネルソンがオランダの「トップ3」の大型夏移籍の目玉に
エールディビジの強豪クラブが戦力を再構築へ
オランダの伝統的強豪であるアヤックス、PSVアイントホーフェン、そしてフェイエノールトは、国内での優位性確立を目指した慌ただしい夏の移籍市場を終えた。3クラブはいずれも、実績ある各国代表級のスター選手、高額な新戦力、そして戦略的なレンタル移籍での補強を実現した。
支出額ではアヤックスが大型補強で先行し、一方でPSVとライバルのフェイエノールトは重要なポジションに狙いを絞った補強を進めた。
こうした一連の補強戦略は、トップ3が国内と欧州の両舞台で競争力を高める意図を示している。
- ANP
アヤックスが注目の各国代表勢を確保
アヤックスは意欲的な補強を展開し、その目玉としてバルセロナのGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンをシーズン終了までの期限付き移籍で確保した。さらに、アル・ヒラルからブラジル人FWマルコス・レオナルドを1990万ユーロで完全移籍により獲得した。
また、ドイツ人プレーメーカーのユリアン・ブラントとモロッコ人MFソフィアン・アムラバトをフリーで獲得し、欧州での豊富な経験を加えた。
さらに、クラブの象徴であるデイリー・ブリントがヨハン・クライフ・アレナで3度目の在籍に向けて復帰。加えて、モナコからティロ・ケーラー、サンダーランドからシモン・アディングラをともに期限付き移籍で土壇場に加えた。
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PSVとフェイエノールトが重要な動きを実行
PSVは守備陣とサイドの戦力を強化し、オランダ代表のルトシャレル・ヘールトロイダをRBライプツィヒからのレンタルでエールディヴィジ復帰させた。さらにPSVは、ユヴェントス退団後のセルビア人ウインガー、フィリップ・コスティッチをフリー移籍で獲得した。
フェイエノールトは戦略的なスカッド補強に注力し、ベルギー人MFシャルル・ヴァンハウトを3年契約で確保した。
ロッテルダムのクラブは、以前にロッテルダムでレンタル加入していたイングランド人ウインガー、リース・ネルソンを完全移籍で再獲得し、移籍期限最終日の補強を終えた。
- Box to Box Pictures
優勝争いの激しさが再び戻る
チーム再編が完了し、新たに編成された各陣容は、国内戦と欧州戦がシーズンを通じて激しさを増す中、迅速に適応していく必要がある。
テア・シュテーゲン、ブラント、ヘールトロイダ、コスティッチといった実績ある顔ぶれの加入は、エールディビジ優勝争いに大きな戦術的厚みを加える。
3クラブはいずれも目先の焦点を再びリーグ戦に戻し、新戦力を勝てる形に組み込むことを目指す。
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