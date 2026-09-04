オランダの伝統的強豪であるアヤックス、PSVアイントホーフェン、そしてフェイエノールトは、国内での優位性確立を目指した慌ただしい夏の移籍市場を終えた。3クラブはいずれも、実績ある各国代表級のスター選手、高額な新戦力、そして戦略的なレンタル移籍での補強を実現した。

支出額ではアヤックスが大型補強で先行し、一方でPSVとライバルのフェイエノールトは重要なポジションに狙いを絞った補強を進めた。

こうした一連の補強戦略は、トップ3が国内と欧州の両舞台で競争力を高める意図を示している。