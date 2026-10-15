テルナーナは100年の歴史で3度目の破産を経て、アマチュアリーグから再出発した。5月22日に行われた同クラブの売却に向けた競売には、過去の経営陣が積み重ねた負債が原因で買い手が現れなかった。数百万規模の負債によって、当初は関心を示していた地元の実業家らも事実上、手を引いた。その結果、オルヴィエターナとテルナーナ・ティップ・パワー・フットサルの合併によって新会社が設立された。この措置により、クラブのリーグ参加権を市内に残し、チームをセリエDに登録することができた。
テルナーナ、破産を経てアマチュアリーグから再出発。リスッツォ監督の立場は早くも危うく
クラブ経営の再生
再建への第一歩は、かつてキャプテンを務めたカルロ・マンマレッラをスポーツディレクターに任命することだった。昇格を争える質の高いチームを編成する任務を託されたマンマレッラは、複数の候補を検討した末、アンドレア・リスッツォを監督に迎えることを決めた。チームと再建計画を託すのにふさわしい人物だと判断したためだ。監督人事を決着させると、スポーツディレクターは昨季13ゴールを挙げたステファノ・ペッティナーリの残留を含め、移籍市場で複数の補強を実現した。セサル・ファジェッティも復帰。キャリアで最も大きな喜びを味わった場所に戻るため、マントヴァとの契約を期限前に解消することを決めた。チームには多くの若手も加わった。2007年生まれのシモーネ・クルツィ（ラツィオから加入）とケヴィン・メオラ（ジェノアから加入）、21歳のヴラディスラフ・ナグルドヌイ（クレモネーゼから加入）、20歳のフレデリック・ンドング（アタランタから加入）らだ。ゴールマウスは19歳のフィリッポ・ノヴェッリに託される。
リーグ戦の推移
こうして、波乱とさまざまな感情が入り交じる夏を過ごしたヌオーヴァ・テルナーナは、コッパ・イタリア初戦でアンジェラーナをいきなり2-0で下した。一方、リーグ戦では厳しいスタートを切った。初戦でプラートに敗れると、ホームでフォッローニカと引き分け、メッツォラーラとのアウェー戦でも敗れた。その後の数週間は2勝2分けを記録したものの、勝ち点9で首位プラートと勝ち点8差の9位という順位と、安定しない成績によって、指揮官の立場は危うくなった。
リスッツォは経過観察中
特にオーナー陣は、これほど多くの困難に直面するとは予想していなかった。そのため、リズッツォの今後について内部で検討を始めることを決めた。現時点では、流れを変えてすぐに立て直せることを条件に、続投させる考えが主流だ。その意味で決定的となるのが、日曜日にシエナを「リベラーティ」に迎える一戦だ。リズッツォが新しく野心的なテルナーナの指揮を執り続けるには、勝ち点3を獲得しなければならない。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。