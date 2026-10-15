テルナーナ、破産を経てアマチュアリーグから再出発。リスッツォ監督の立場は早くも危うく

再建への第一歩は、かつてキャプテンを務めたカルロ・マンマレッラをスポーツディレクターに任命することだった。昇格を争える質の高いチームを編成する任務を託されたマンマレッラは、複数の候補を検討した末、アンドレア・リスッツォを監督に迎えることを決めた。チームと再建計画を託すのにふさわしい人物だと判断したためだ。監督人事を決着させると、スポーツディレクターは昨季13ゴールを挙げたステファノ・ペッティナーリの残留を含め、移籍市場で複数の補強を実現した。セサル・ファジェッティも復帰。キャリアで最も大きな喜びを味わった場所に戻るため、マントヴァとの契約を期限前に解消することを決めた。チームには多くの若手も加わった。2007年生まれのシモーネ・クルツィ（ラツィオから加入）とケヴィン・メオラ（ジェノアから加入）、21歳のヴラディスラフ・ナグルドヌイ（クレモネーゼから加入）、20歳のフレデリック・ンドング（アタランタから加入）らだ。ゴールマウスは19歳のフィリッポ・ノヴェッリに託される。



