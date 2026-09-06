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翻訳者：
テュラムのバリア狂騒曲！インテルのヒーローが、ナポリ相手の驚異的な逆転劇後に衝撃の祝福パフォーマンスの秘密を明かす
ジュゼッペ・メアッツァの照明の下での魔法のような夜
インテルは、陽光が降り注ぐサン・シーロで行われたナポリとの一戦で驚異的な粘りを見せ、スリリングな3-2の勝利を収めた。後半立ち上がり、マッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで2点を追う展開となり、ネラッズーリは万事休すかに見えた。しかし、クリスティアン・キヴのチームは相手ゴールに絶え間ない猛攻を仕掛け、29本のシュートを記録した末に、忘れがたい劇的逆転を成し遂げた。
- Getty Images Sport
主将に続いて歓喜の輪へ
今季初めてサン・シーロで実戦復帰を果たしたマルクス・テュラムは、82分にカルロス・アウグストのクロスを頭で押し込み、2-2とする同点弾を決めて逆転劇で重要な役割を果たした。このゴールでスタジアムは歓喜に包まれ、テュラムはスタジアムのバリアに上がった主将ラウタロ・マルティネスのもとへ駆け寄った。ラウタロはその後、そこに登る相棒のことをいつも「クレイジー」と呼んでいると明かしたが、テュラムは自分にはそうする以外の選択肢はなかったと語った。
「今日は最高だった。彼についていかなければならなかったんだ！ ラウタロは僕たちのキャプテンでありリーダーだし、とても長いワールドカップから戻ってきて、すぐにチームのためにプレーできる状態になってくれた」とテュラムは笑顔で話した。
ラウタロの決定的な影響力を称賛
テュラムは攻撃の相棒を惜しみなく称賛した。フランス人FWのヘディング弾の前後に得点を決め、終盤の慌ただしい展開の中で後半アディショナルタイム1分に3-1の勝利を決定づけたからだ。個々のゴールが注目を集める一方で、このフランス人FWは、過密日程の中で常に最優先されるべきはチームとしての成功だと強調した。
「彼は完全なコンディションを取り戻しつつあり、今夜は彼が勝利をもたらしてくれた。自分もまた結果を残したい気持ちはあったか？ もちろんあった。でも、何よりもまずチームを助けたかった」とテュラムは付け加えた。
- AFP
セリエAで完璧なスタートを維持
劇的な3-2の勝利により、インテルは国内リーグでの完璧なスタートを維持し、開幕から3試合で勝ち点9を積み上げた。チームは2点差をひっくり返す驚異的な粘りを見せたが、テュラムは今後さらに厳しい試練が待ち受ける中で、地に足をつけ続ける重要性を強調した。試合が立て続けに続く中、インテルは一つひとつの挑戦に段階を追って臨む決意である。
「次から次へと試合があるし、僕たちは常に改善しようとしている。1試合ずつ向き合っていく。リーグは厳しいし、これからもできる限りベストを尽くしていく」と、テュラムは締めくくった。
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