今季初めてサン・シーロで実戦復帰を果たしたマルクス・テュラムは、82分にカルロス・アウグストのクロスを頭で押し込み、2-2とする同点弾を決めて逆転劇で重要な役割を果たした。このゴールでスタジアムは歓喜に包まれ、テュラムはスタジアムのバリアに上がった主将ラウタロ・マルティネスのもとへ駆け寄った。ラウタロはその後、そこに登る相棒のことをいつも「クレイジー」と呼んでいると明かしたが、テュラムは自分にはそうする以外の選択肢はなかったと語った。

「今日は最高だった。彼についていかなければならなかったんだ！ ラウタロは僕たちのキャプテンでありリーダーだし、とても長いワールドカップから戻ってきて、すぐにチームのためにプレーできる状態になってくれた」とテュラムは笑顔で話した。