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テニス界のスーパースター、カルロス・アルカラスがレアル・マドリー観戦で「苦しんでいる」と明かす ジョゼ・モウリーニョ率いるチームの重要な欠点も指摘
モウリーニョのマドリーでの船出は波乱含み
レアル・マドリーを率いるモウリーニョの2度目の任期は、新シーズン序盤の数週間で明暗の分かれる結果となっている。レアル・マドリーは安定したリズムを見いだせず、輝きを見せる場面と、ちぐはぐで苦しいパフォーマンスの間を行き来している。
レアル・ベティスや同じ街のライバルであるアトレティコ・マドリー戦での最近のつまずきにより、このポルトガル人指揮官には序盤からのプレッシャーがさらに強まっている。メトロポリターノでの1-2の敗戦では、ビジターチームに不利な物議を醸す判定があったにもかかわらず、全体的なパフォーマンスは精彩を欠き、戦術面の深刻な弱点が露呈した。
こうした勝ち点の取りこぼしにより、優勝争いでは宿敵バルセロナが主導権を握る形となった。カタルーニャの強豪はすでに首位で勝ち点6差という大きなリードを築いており、マドリーは予想よりはるかに早い段階で追いかける立場に置かれている。
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アルカラス、マドリーの苦戦について語る
ロンドンで開催されるレーバー・カップを前に『Stats Perform』の取材に応じたアルカラスは、幼少期から応援してきたクラブの現在の不振についてフラストレーションを明かした。「今は試合を見るのがつらい。何が起こるか分からないからだ」と、この複数回のグランドスラム優勝者は認めた。「もう少し強度が必要だと思う」
また、スカッドの質の高さ自体は認めつつも、このテニススターはモウリーニョ体制の下で個々の力がまだ一つのまとまりとして機能していないとの見方を示した。「彼らはレアル・マドリーだ。素晴らしい選手たちで、才能もある」と述べながらも、チーム全体としての出来にはすぐに留保を付け加えた。「今は他のチームの方が良いプレーをしているように見える。チームとして、もっと良くなれる。いくつか磨かなければならない部分がある」
フィジカルの強さでは戦術的な欠陥を隠し切れず
アルカラスが強度の向上を求めたことは、現在のマドリーの体制にある際立った逆説を浮き彫りにしている。モウリーニョは、オーレリアン・チュアメニやクラブ主将フェデリコ・バルベルデといった屈強な選手を擁し、圧倒的なフィジカルの強さを誇る中盤を構築してきた。
しかし、その生のアスレティシズムは走行データに結びついていない。レアル・マドリーは現在、総走行距離、高強度走行距離、高強度アクション数のいずれでもラ・リーガ最下位に沈んでいる。この統計的な低下によって、チームはトランジションの局面で大きく無防備な状態に置かれている。
試合が間延びした展開になると、直近のダービー敗戦でも見られたように、マドリーは自分たちの力を押し出せなくなる。その結果、疑いようのない個の攻撃力を持ちながらも、試合をチームとして支配することができていない。
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代表ウィークは重要な仕切り直しの機会となる
モウリーニョとそのコーチングスタッフは、今後の代表ウィークを利用して、こうした根深い構造的問題に対処しなければならない。すでにバルセロナがリーグ首位で容赦ないペースを築いている以上、国内リーグが再開した際にマドリーはこれ以上の取りこぼしを許されない。今こそ、豊富な個の質を、ハードワークする結束力のあるチームへと融合させる方法を見つける必要がある。レアル・マドリーがチーム全体としての強度を高められなければ、優勝争いでの差は急速に広がる可能性がある。
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