レアル・マドリーを率いるモウリーニョの2度目の任期は、新シーズン序盤の数週間で明暗の分かれる結果となっている。レアル・マドリーは安定したリズムを見いだせず、輝きを見せる場面と、ちぐはぐで苦しいパフォーマンスの間を行き来している。

レアル・ベティスや同じ街のライバルであるアトレティコ・マドリー戦での最近のつまずきにより、このポルトガル人指揮官には序盤からのプレッシャーがさらに強まっている。メトロポリターノでの1-2の敗戦では、ビジターチームに不利な物議を醸す判定があったにもかかわらず、全体的なパフォーマンスは精彩を欠き、戦術面の深刻な弱点が露呈した。

こうした勝ち点の取りこぼしにより、優勝争いでは宿敵バルセロナが主導権を握る形となった。カタルーニャの強豪はすでに首位で勝ち点6差という大きなリードを築いており、マドリーは予想よりはるかに早い段階で追いかける立場に置かれている。



